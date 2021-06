Une quatrième saison pour Ted Lasso sur Apple TV+ ?

Julien Russo

L'entraineur de foot aux faibles connaissances dans le sport pourrait bien revenir pour une quatrième saison selon la récente interview de Jason Sudeikis (l'acteur qui joue Ted Lasso). Selon ses propos, les abonnés Apple TV+ aiment tellement la série qu'Apple pourrait signer pour un renouvellement.

Ted Lasso, une saison 4 ?

Initialement, Ted Lasso était une série qui avait pour objectif de tourner une saison, une seconde, éventuellement une troisième, mais certainement pas une quatrième !

L'un des producteurs du programme avait expliqué précédemment que le scénario tel qu'il a été écrit ne pourrait pas couvrir plus de trois saisons. Cependant, suite au succès impressionnant de Ted Lasso dans les cérémonies de remises de prix et auprès des abonnés Apple TV+, la vision des choses est aujourd'hui différente (à la fois pour Apple, mais aussi pour l'équipe derrière Ted Lasso).

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Jason Sudeikis a avoué en plaisantant qu'une quatrième saison pourrait être envisagée grâce à un "camion iMoney", autrement dit si Apple est prêt à financer la suite de la série !

L'acteur est convaincu que si la popularité de la série continue sur cette voie, Apple pourrait être intéressé à signer pour une quatrième saison, surtout que pour l'entreprise Ted Lasso est très bénéfique pour les nouvelles souscriptions à Apple TV+.

Je suis heureux qu'ils soient prêts à payer pour ces trois saisons. En ce qui concerne ce qui se passe après cela, qui sait ? Je ne le sais pas.

Avant de signer la quatrième saison, il est probable que l'équipe Apple TV+ attend de voir ce que va donner la deuxième saison une fois que celle-ci sera disponible. Pour beaucoup de séries, on retrouve un certain engouement dès la première saison, puis les fans disparaissent progressivement avec les autres saisons. La perte d'intérêt peut s'expliquer de différente façon : un scénario qui n'a plus la même intensité, des personnages qu'on apprécie qui ne sont plus autant mis en avant... Les raisons sont nombreuses.



La seconde saison de Ted Lasso sera disponible sur Apple TV+ dès le 23 juillet avec le rythme d'un nouvel épisode toutes les semaines. Sudeikis affirme que la saison 2 sera à la hauteur des attentes des abonnés Apple TV+, de nombreuses surprises seront au rendez-vous !