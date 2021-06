Apple TV+ : la saison 2 de See débutera le 27 août

Medhi Naitmazi

Apple TV+ a annoncé que la deuxième saison de sa populaire série originale "See" avec Jason Momoa sera diffusée le 27 août, avec de nouveaux épisodes tous les vendredis suivants. Le géant californien a également annoncé avoir renouvelé la série pour une troisième saison, selon des informations recueillies par Variety.

See s02 arrive en août sur Apple TV Plus

"See" suit Jason Momoa, Alfre Woodard et Dave Bautista à travers un drame post-apocalyptique où un virus a éliminé le monde, et où tous les hommes, femmes et enfants survivants sont devenus aveugles. Aux côtés d'autres originaux ‌Apple TV+‌ tels que "The Morning Show" et "Ted Lasso", la série a été l'une des plus populaires pour le service de streaming.

Le grand Baba Voss fait irruption dans un nouveau territoire pour affronter un vieil ennemi, son frère. Avec Jason Momoa, Dave Bautista et Alfre Woodard, revenez dans le monde de SEE le 27 août exclusivement sur Apple TV+.

Apple a également partagé aujourd'hui la bande-annonce officielle de la deuxième saison à venir de "See", qui sera diffusée le 27 août. Rappelons qu’avant cela, Ted Lasso reviendra dans une saison 2 en julllet.