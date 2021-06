Premier teaser pour la saison 2 de "Truth Be Told" sur Apple TV+

Il y a 3 heures

Alban Martin

Avec autant de lancements tout au long de 2021, le service de streaming d'Apple publie de manière quasi quotidienne de nouveaux teasers et bandes-annonces officielles. Aujourd'hui, nous obtenons encore une autre vidéo pour la saison 2 de Truth Be Told.

Truth Be Told s02 sera lancée le 20 août

Apple TV+ tease en effet le retour de l'un de ses thrillers les plus réussis : "Truth Be Told". Il s'agit d'une série qui vise à conserver la popularité des podcasts, avec un casting de stars. La série met en vedette Octavia Spencer, qui a également joué dans la première saison. Apple veut aller vers une série d'anthologies avec Truth Be Told. Alors qu'Aaron Paul (Breaking Bad) a joué dans la première saison, Kate Hudson (Almost Famous) assumera ses fonctions cette fois-ci.



Selon Apple TV+, la nouvelle saison débutera le 20 août 2021.

Et voici la description d'Apple de la saison à venir :

Poppy Parnell (Octavia Spencer) a un nouveau cas qu'elle aimerait que vous reconsidériez lorsque son ami d'enfance et magnat des médias Micah Keith (Kate Hudson) se retrouve mêlé à la tragédie et au scandale. Poppy cherche à aider Micah, en quête de justice sur son podcast très public et populaire, mais à quel coût personnel et professionnel pour Micah et son empire médiatique ?

La bande-annonce mesure un peu plus d'une minute et met déjà la pression, malgré un manque évident de détails. La musique «When The Chaos Comes» de Ruelle n'y est pas étranger.

Avez-vous regardé la première saison de Truth Be Told ?