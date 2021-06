Sorties jeux : Secret Neighbor, RuneScape, MAZEMAN, Boom Karts

Aujourd'hui 22 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Secret Neighbor, RuneScape, MAZEMAN et Boom Karts.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Shark Blast (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.9.53, 225 Mo, iOS 10.0, Baby Shark Games Co., Ltd.) Défiez le jeu de puzzle avec un niveau de frappe cool et amusant!



100 niveaux ajoutés toutes les 2 semaines. Profitez du plaisir des nouveaux niveaux!



Des blocs spéciaux qui apparaissent à chaque épisode et offrent un nouveau plaisir! Télécharger le jeu gratuit Shark Blast





Shadow of Death 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 546 Mo, iOS 9.0, Bravestars Technology JSC) Si vous êtes un fan de jeux de combat et de hack and slash, vous connaissez peut-être Shadow of Death, sorti en 2019 sur l'App Store. Dans ce dernier, on y incarne Max, un chevalier royal du roi Luther 14e qui se réveille un beau matin dans un endroit étrange avec des souvenirs fragmentés.



Shadow of Death 2 continue l'histoire de Maximus - un guerrier à la mémoire brisée. Il a erré dans l'obscurité, combattant les démons pour ramener la lumière sur Aurora - la terre dans laquelle il vivait autrefois et pour sauver ceux qu'il aimait. Et maintenant, guerriers, êtes-vous prêts à rejoindre Maximus dans le prochain chapitre d'Aurora?



Shadow of Death est la combinaison parfaite entre jeu de rôle et Classic Fighting, qui a connu un certain succès avec 10 millions de téléchargements. Dans le second opus, on continuera donc l'histoire de Maximus, en accumulant des combos élevés et en regardant le corps de vos ennemis exploser en flaques de sang. Télécharger le jeu gratuit Shadow of Death 2





Secret Neighbor (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 2,6 Go, iOS 10.0, tinyBuild LLC) Secret Neighbor est un jeu multijoueur d'horreur sociale en développement continuel dans l'univers de Hello Neighbor. Téléchargez et jouez GRATUITEMENT !



Si l'objectif principal reste le même, à savoir s'introduire chez cet étrange voisin (clin d'œil à Martine) et ouvrir la porte du sous-sol, la progression est totalement différente grâce à l'apport du multi en ligne. On peut penser qu'il s'agit d'un avantage, mais plus de monde signifie aussi plus d'erreurs possibles. Sans compter qu'un traite se cache parmi vous, et qui n'est autre que le voisin lui-même, déguisé pour tromper l'ennemi. Oui, le loup se cache dans la bergerie et menace à tout moment de vous attaquer. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, sachez qu'il est possible de choisir d'incarner les intrus ou le voisin avant chaque partie. Dans les deux cas, prudence reste de mise.

Télécharger le jeu gratuit Secret Neighbor





RuneScape (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v919.2, 128 Mo, iOS 14.0, Jagex) Plongez dans la VIe ère de Giélinor et découvrez le meilleur MMORPG fantastique au monde ouvert, riche en légendes et histoires. Le peuple de Giélinor est peut-être prospère, mais les dieux ancestraux conspirent. Les cieux s'assombrissent davantage et la menace d'une guerre pèse. Découvrez un MMO en ligne fantastique fêtant ses 20 ans et sans cesse amélioré.



Si vous n'avez jamais joué à RuneScape, il s'agit d'un MMORPG, autrement dit un jeu de rôle massivement multijoueur, qu'on peut savourer seul ou à plusieurs. A vous de décider comment vous voulez accomplir les quêtes qui ont déjà attiré des dizaines de millions de joueurs en vingt ans. Les héros sont divers et variés, du cuisiner au magicien en passant par le traditionnel guerrier, chacun ayant ses aptitudes. Côté gameplay, les joutes au corps à corps ou à distance sont bien évidemment essentielles, mais ce ne sont pas les seuls passe-temps dans un univers vivant et très riche qui vous fera rencontrer une ribambelle de personnages hauts en couleur.



Télécharger le jeu gratuit RuneScape





Handmade Adventure (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v0.4.3, 235 Mo, iOS 11.0, Alexandre Fernandes Cardoso) Êtes-vous prêt à devenir le roi des obstacles ?



Handmade Adventure est un jeu de plateforme différent des standards actuels. Des niveaux créés à la main, aux crayons, qui va vous rendre fou ! Télécharger le jeu gratuit Handmade Adventure





GODZILLA BATTLE LINE (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.0, 182 Mo, iOS 10.0, Toho Co.,Ltd.) Tous les monstres et armes populaires de la série Godzilla sont prêts pour le combat !

Construisez votre propre équipe des monstres les plus forts et combattez des joueurs du monde entier en temps réel.

Préparez-vous pour des combats amusants mais intenses de 3 minutes !



Planifiez votre stratégie et envoyez vos monstres au combat !

Chaque monstre pensera et agira de lui-même. Lorsqu'ils s'approchent des monstres de l'autre joueur, le combat commence.

Si vos monstres battent le monstre principal de l'autre joueur, la victoire est à vous ! Télécharger le jeu gratuit GODZILLA BATTLE LINE





Ghosts of War: WW2 (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v0.3.14, 1,8 Go, iOS 11.0, XDEVS LTD) Ghosts of War: WW2 est un jeu de tir sur la Seconde Guerre mondiale. Choisis ton camp. Prépare tes armes et fonce au combat : un jeu de tir en ligne passionnant avec des joueurs du monde entier et avec de superbes graphismes t'attend. Tu auras une expérience inoubliable de la guerre sous forme d'action dynamique ! 3 cartes uniques

Des champs de bataille légendaires à couper le souffle avec des chars, des navires et une action non-stop. Chaque carte est intéressante à sa manière, chaque carte a ses propres caractéristiques. Télécharger le jeu gratuit Ghosts of War: WW2





Derelict Space (Jeu, Action, iPhone / iPad, v4, 75 Mo, iOS 11.0, LemonJuice) Vous êtes le capitaine d'un équipage envoyé pour enquêter sur un navire abandonné.

La route y sera difficile et semée d'obstacles.

Améliorez votre vaisseau avec plus de HP et la possibilité de tirer des balles pour vous aider dans votre quête.

Jusqu'où peux-tu aller? Télécharger le jeu gratuit Derelict Space





Boom Karts (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.4.2, 410 Mo, iOS 13.0, Fingersoft) Foncez vers la victoire et devenez le meilleur pilote dans BOOM KARTS, un jeu de course multijoueur et JcJ en ligne au rythme effréné !



Plongez dans l'univers de Boom Karts et affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier ! Prenez le volant et concourez sur des circuits aussi divers que variés dans ce jeu de karting de type arcade. Les courses se déroulent en temps réel pour que vous soyez toujours au cœur de l'action !



Être un pro du volant ne suffit pas, il vous faudra éliminer la concurrence grâce à tout un arsenal de bombes, de savonnettes, de piments forts, et plein d'autres d'armes et d'objets déjantés et surpuissants. Télécharger le jeu gratuit Boom Karts





Bloons Pop! (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 90 Mo, iOS 13.0, Ninja Kiwi) Ces Bloons sont peut-être mignons et colorés, mais ils ont détruit la Ville des singes. C'est donc à toi de les faire éclater et de remettre les choses en ordre !



Choisis tes singes et puis regarde-les plonger au cœur du puzzle et utiliser leurs capacités spéciales pour faire éclater autant de Bloons que possible. Fusionne tes tirs pour créer de puissants méga singes et débloque des tirs de singes héros bonus pour t'aider à gagner !



Chaque victoire t'aide à reconstruire les beaux villages endommagés par les Bloons. Place des bâtiments, personnages, animaux, décorations et divers objets interactifs et animés pour personnaliser chaque Ville des singes comme tu le veux. Télécharger le jeu gratuit Bloons Pop!





Blade Master 3D (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 34 Mo, iOS 11.0, Eliott Morgensztern) Lancez des lames sur des cibles pour gagner des points, les cibles tournent du niveau lorsque vous les frappez. Évitez vos propres lames, essayez de toucher les balles vertes, ne frappez pas les rouges. Battez des boss pour débloquer de nouvelles lames.



Soyez patient, soyez précis, soyez le Blade Master ! Télécharger le jeu gratuit Blade Master 3D





Bird Gun (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.0, 37 Mo, iOS 11.0, Gosiha Pte. Ltd) Quand on est un oiseau pixelisé, la vie est simple ! Tirer des fruits sur d'autres oiseaux ou se faire tirer dessus...

Hé, n'oublies pas le Pig Boss qui tire des saucisses ? Le chat OVNI qui tire des arêtes de poisson...?



De beaux défis vous attendent dans ce jeu de shooter ! Télécharger le jeu gratuit Bird Gun





Bird Bounce (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 62 Mo, iOS 11.0, tom leigh) Rebondissez sur les aigles et les crocodiles pour tester votre agilité et devenir l'oiseau le plus cool de la brousse ! Affrontez vos amis pour obtenir le meilleur score et devenez un champion du videur d'oiseaux !



Les principales caractéristiques comprennent :

- Commandes simples à 1 touche !

- Gameplay d'esquive rapide Télécharger le jeu gratuit Bird Bounce





Assassin Quest (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 96 Mo, iOS 9.0, Marc Rached) Assassin Quest est un jeu de plateforme d'action moderne se déroulant dans un monde envahi par le mal.



Courez, sautez et frayez-vous un chemin à travers de vastes niveaux. Battez des boss coriaces et frayez-vous un chemin à travers des hordes de démons, de morts-vivants et de toutes sortes de monstres. 27 niveaux colorés remplis d'ennemis et d'énigmes

4 assassins au choix ; 3 à débloquer au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Télécharger le jeu gratuit Assassin Quest





Nouveaux jeux payants iOS :

ReFactory: Factory Simulator (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.17, 192 Mo, iOS 10.0, BIVAK) Bienvenue sur ReFactory !



Il s'agit d'un jeu de stratégie bac à sable dans lequel vous devez construire une usine automatisée sur une planète extraterrestre. C'est un monde étonnant qui fonctionnera selon vos lois. Cette histoire commence dans l'espace.



Le système de navigation a été détruit et le vaisseau spatial s'est écrasé. L'équipage est dispersé sur tout le territoire de la planète extraterrestre, la plupart des équipements sont endommagés. Vous incarnez l'intelligence artificielle d'un navire. Votre tâche est de construire une ville et de récupérer des ressources pour trouver une équipe et retourner sur votre planète natale. Télécharger ReFactory: Factory Simulator à 1,09 €





Railroad Ink Challenge (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 427 Mo, iOS 10.0, Horrible Guild) Dans Railroad Ink Challenge, vous avez 7 manches pour marquer le plus de points possible. Lancez les dés et tracez vos voies pour relier les sorties de votre plateau. Développez votre réseau avec des autoroutes, des chemins de fer et des gares, mais ne laissez pas de voies inachevées sous peine de pénalités. Jouez en solo pour battre vos records ou défiez des joueurs du monde entier !



À chaque manche, lancez les dés et utilisez les voies disponibles pour étendre votre réseau et relier les sorties du bord de plateau entre elles, et ainsi marquer des points. Vous marquez aussi des points bonus pour l'autoroute la plus longue et le chemin de fer le plus long, pour les cases centrales de votre plan, et pour vos objectifs éventuels. Télécharger Railroad Ink Challenge à 4,99 €





MAZEMAN (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 214 Mo, iOS 10.0, Crescent Moon Games) MAZEMAN est un jeu qui vous mettra au défi grâce à son rythme effréné : entrez dans le labyrinthe et cherchez la clé tout en évitant toutes sortes de monstres redoutables



Les niveaux sont représentés par de petits donjons; pour les passer, vous devez récupérer la clé. Les développeurs promettent de nombreux objets à débloquer, des monstres, des niveaux, des améliorations, etc. Par exemple, une montre permet d'arrêter le temps. L'ensemble est réalisé de fort belle manière, si tant est qu'on apprécie le pixel-art et les jeux old-school. Télécharger MAZEMAN à 3,49 €





Margo: The Bean Adventure (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, vIOS APP 1.3, 679 Mo, iOS 11.0, TAHIR NAJI) Sauverez-vous la nation de Margo ou pas ?



Margo est un haricot qui vivait en paix avec sa famille, mais la paix ne pouvait pas durer si longtemps !

Un soleil maléfique a attaqué la nation Margo et les a transformées en roches noires.

Maintenant, Margo va monter cette aventure pour sauver sa nation en battant le soleil.

Mais à travers son aventure, il traversera de nombreuses énigmes différentes, combattra des monstres et des boss.



Un jeu de plateforme bien déjanté ! Télécharger Margo: The Bean Adventure à 1,09 €





Lost in Blindness (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 318 Mo, iOS 11.0, Unseen Interactive) Plus qu’un jeu, Lost in Blindness te propose une expérience hors du commun !



Incarne Alex, un jeune archéologue non-voyant et part sur les traces de la disparition de la civilisation maya !



Dans Lost in Blindness, le jeu d’aventure à l’aveugle, découvre des environnements 3D incroyables uniquement avec le son, sans rien voir et en étant totalement libre de tes mouvements.



Explore un temple au fond de l’Amazonie et résous toutes les énigmes qu’il renferme.

Grâce un système de choix de dialogue, prend des décisions qui modifieront le cours de ton histoire, pour la rendre encore plus bouleversante !



Et parce qu’un jeu d’aventure digne de ce nom a toujours son lot d’action et d’infiltration, attention à bien surveiller tes arrières...

Télécharger Lost in Blindness à 5,49 €





Forbidden Proton (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 28 Mo, iOS 9.0, John Farnell) FORBIDDEN PROTON a été développé avec plus de 80 puzzles d'action frénétiques uniques inspirés de la science-fiction ancienne avec une touche moderne.



Bienvenue à la recrue Delta-7 et félicitations pour votre promotion au poste de manager junior de "Grand Lord et High Controller of All Things Unseen Hither and Yon". Votre première mission est l'opérateur du dispositif de mesure de l'unification quantique pour observer les particules exotiques traversant une série de systèmes de test.



Pour isoler les détecteurs des rayons cosmiques et autres rayonnements de fond, le système est intégré profondément dans le noyau de la planète et les tests passent à travers des chambres qui descendent toujours plus bas.



Un jeu d'action et de physique difficile à maitriser. Télécharger Forbidden Proton à 1,09 €





Euro Five A Side Football 2021 (Jeu, Stratégie / Sports, iPhone / iPad, v2.0, 141 Mo, iOS 11.0, Swipe Studios Interactive Limi...) L'Euro Five A Side Football 2021 vous donne la chance de gérer l'une des 24 nations et de tenter de remporter le plus grand tournoi de cet été, contrôlant des stars comme Harry Kanine, Kylian Mpoope, Kevin De Braina et Robert Levandogskier. Pouvez-vous faire mieux que n'importe quel entraîneur anglais, ou seriez-vous heureux de simplement guider l'Écosse hors des phases de groupes ? Quel que soit le pays que vous choisissez, l'attente n'a jamais été aussi grande!



Choisissez simplement cinq de vos joueurs préférés, gérez leur condition physique d'un match à l'autre, sélectionnez vos tactiques et vous êtes prêt pour le succès ! Télécharger Euro Five A Side Football 2021 à 1,09 €