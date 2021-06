Game Dev Story+ débarque sur Apple Arcade

Il y a 4 heures

Alban Martin

3



Pour sa deuxième année, le service de jeux par abonnement Apple Arcade a connu des hauts et des bas avec une salve de 30 jeux en avril dernier accompagnées par de nouvelles catégories, avant un vide intersidéral de deux mois. Parmi les nouveaux genres annoncés le 2 avril, les grands classiques de l'App Store sous forme de versions spéciales "+" intéressent un grand nombre de joueurs nostalgiques. Et bien aujourd'hui, c'est le jeu de simulation de création de jeux de Kairosoft Game Dev Story qui est désormais disponible sur Apple Arcade sous le nom de Game Dev Story+.

Game Dev Story+ est de sortie

En attendant l'arrivée de titres comme Angry Birds Reloaded par exemple, voilà une belle "nouveauté" que l'on avait adoré à sa sortie sur App Store en 2010 (cf test de Game Dev Story). Game Dev Story est le genre de jeu qu'on commence et qu'on ne lâche plus. Les heures passent et le plaisir reste intact, un peu comme les Sims ou SimCity, en tout cas pour les fans des simulations.



C'était un mélange si brillant de simulation de lumière et de grandes quantités de culture pop de jeux vidéo qui fonctionnait parfaitement comme un jeu mobile. Au cours de la dernière décennie, Kairosoft a fait un excellent travail pour maintenir et mettre à jour le jeu pour tous les nouveaux matériels et logiciels qu'Apple a publiés, et maintenant tous les abonnés Apple Arcade peuvent essayer Game Dev Story+ avec à la clé, une traduction française. C'est l'une des obligations pour publier sur Apple Arcade, et le jeu original a également obtenu sa mise à jour hier avec la localisation dans la langue de Molière.

Gérez votre propre société de jeux et essayez de créer un jeu à un million de ventes dans cette simulation unique.

Notre avis

Si vous n'y avez jamais joué, GDS vous propose de gérer un studio de développement et de produire le prochain jeu de l'année. Vous avez 20 ans pour cela. Mais attention, au-delà du recrutement des différents postes et de la conception du jeu en lui-même, il faudra aussi suivre la sortie des nouveautés du côté des consoles et des PC pour vous adapter. Mieux, Game Dev Story propose de développer la propre console de jeu de votre entreprise, ainsi qu'un système pour changer les professions de vos employés.



Des milliers de possibilité pour l'un des meilleurs jeux de l'App Store, même encore en 2021.

Télécharger le jeu Game Dev Story+