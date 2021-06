Ragnarok X: Next Generation est en soft-launch sur iOS

Après la bêta fermée du jeu, Gravity et Nuverse viennent de lancer le nouveau jeu mobile Ragnarok X: Next Generation sur Android et iOS en Asie du Sud-Est. Plus précisément, Rangarok X est disponible dans 9 pays de la zone dont les Philippines. Avant même le lancement du jeu, 3 millions de joueurs de la région se sont pré-inscrits à ce MMORPG en 3D.



Ragnarok X: Next Generation est sur l'App Store

Sous licence officielle de Gravity Korea, une continuation du classique, le jeu mobile 3D MMORPG Ragnarok X: Next Generation est prêt à prendre la mer. Chers aventuriers, commencez une nouvelle génération d'aventures !



Ragnarok X: The Next Generation ramène des éléments du Ragnarok Online, y compris les classes originales, les monstres et même les villes et lieux familiers, le tout avec des graphismes améliorés. Le jeu est également livré avec une vue caméra 3D pour permettre aux joueurs de voir le sompteux paysage. Si vous aimez les jeux Nintendo, vous allez adorer.

Outre des graphismes plus modernes, Ragnarok X comprend également diverses fonctionnalités sociales de l'original, notamment la liste d'amis, le système de guilde et même le système de mariage. Cela signifie que les fans de longue date de Ragnarok devraient se sentir comme à la maison.



Pour célébrer le lancement de Ragnarok X: Next Generation, Nuverse présente des tonnes de nouveaux événements passionnants qui auront lieu dans les semaines à venir. Les événements comprennent :

Éclairage des monuments : les joueurs de chaque pays peuvent collaborer en accomplissant des missions pour « éclairer » les monuments de leur pays et gagner des récompenses exclusives d'une valeur de 150 000 cristaux.

King of MVP : les joueurs peuvent gagner un titre spécial Glorious Legend en gagnant des points lors des combats MVP ou Miniboss en fonction de leurs performances.

Glory Pass : en tant que cadeau spécial pour les joueurs d'Asie du Sud-Est, il existe également une moto que les joueurs peuvent gagner en accomplissant des missions quotidiennes dans leur Glory Pass. Cela vous permettra de gagner des récompenses telles que des coffrets cadeaux, des objets et de l'EXP, avec le support moto et la combinaison de motard qui l'accompagne comme prix final.

En plus de cela, il existe également des objets à durée limitée sur le thème de l'Asie du Sud-Est que les joueurs peuvent acquérir. Ces objets incluent une monture d'éléphant Plai Kaew, une couronne de Kinnaree et un masque de Nusantara, qui ne sont tous disponibles qu'en MER.



Si vous n'avez pas encore joué à un Ragnarok, il s'agit d'un jeu massivement multijoueur qui se déroule dans un monde immense et riche en détails. Tout en 3D, ce nouvel opus conserve les fondamentaux avec les guildes à former, les personnages à faire évoluer et des missions à accomplir. Sans oublier les passe-temps comme la pêche, l'artisanat, etc.

L'un des meilleurs RPG en ligne qui nous tarde de pouvoir tester en France, en Belgique, en Suisse, et autre Canada.

