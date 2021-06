Devil May Cry : Peak of Combat annoncé sur mobile (+ vidéo)

Il y a 4 heures

Alban Martin

Disponible depuis avril dernier en soft-launch sur Android pour les joueurs chinois, Devil May Cry : Peak of Combat vient d'être officialisé pour le reste du monde. Une bonne nouvelle pour la franchise de Capcom qui est ici réalisée par NebulaJoy.

Devil May Cry : Peak of Combat bientôt sur iOS et Android

C'est par un tweet que le du studio NebulaJoy nous apporte la bonne nouvelle, accompagnée d'une précision importante : Devil May Cry sera également traduit en anglais et dans d'autres langues. Espérons que le français est prévu pour ce beat'em all qui reprend l'univers bien connu des fans avec une touche RPG intéressante.



Le futur opus hérite de la combinaison des compétences libres et flexibles de Devil May Cry, des compétences et de la stratégie, du style de combat spectaculaire et sans contrainte, et offre en même temps aux joueurs une expérience combo immersive avec une technologie de capture de mouvement de pointe, qui reproduit parfaitement les batailles les plus caractéristiques de Devil May Cry. On retrouve aussi les monstres, les diabolisations et les rebelles qui rendent l'expérience plus riche et plus diversifiée.



Regardez la vidéo trailer :

Le jeu parait soigné, tout en 3D, et toujours aussi rythmé, même si l'on reste à distance des titres consoles qui nous paraissent un peu plus tactique au niveau des joutes. Mais ne désespérons pas et attendons la sortie en Europe pour découvrir complètement les personnages de Dante, Lady et Vergil de ce Devil May Cry: Peak of Combat. Le jeu sera free-to-play (oups) et proposera un mode aventure, mais aussi des modes Versus et Team Battle pour les parties en ligne à plusieurs.



Qui attend un bon Devil May Cry sur iPhone et iPad ?