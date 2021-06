Voici la bande-annonce du film "CODA" à venir prochainement sur Apple TV+

Julien Russo

Dans les prochains ajouts sur Apple TV+, vous allez retrouver le film "CODA", il s'agit d'un film original Apple qui est réalisé par Sian Heder qui a déjà été aux commandes d'un épisode de Little America. Alors que la série est attendue dans quelques mois, la bande-annonce vient d'être dévoilée sur la chaine YouTube dédiée aux contenus Apple TV+.

Les premières images de CODA

Dès le 13 août, le film CODA va faire son entrée sur Apple TV+ et dans quelques cinémas un peu partout aux États-Unis. Le film n'est même pas encore disponible qu'il a déjà remporté 4 prix au Sundance Film Festival 2021, les critiques des personnes qui ont eu la chance de voir le film en avant-première sont tous très positifs. CODA est décrit comme un film qui procure de fortes émotions et qui a tendance à marquer l'esprit.



Vous retrouverez l'histoire d'une jeune femme de 17 ans nommée Ruby, elle a vécu toute son enfance et son adolescence avec une famille sourde, si tout n'a pas toujours été simple pour communiquer avec ses parents et les autres membres de sa famille, Ruby n'a pas eu d'autres choix que de s'adapter.

L'adolescente est la seule dans sa famille à n'avoir aucun problème d'audition !

Voici la synopsis partagée par Apple :

Douée d'une voix que ses parents ne peuvent pas entendre, Ruby, dix-sept ans, est le seul membre entendant d'une famille sourde - un CODA, Child of Deaf Adults. Sa vie consiste à agir en tant qu'interprète pour ses parents et à travailler sur le bateau de pêche en difficulté de la famille tous les jours avant l'école avec son père et son frère aîné. Mais lorsque Ruby rejoint le club de chorale de son lycée, elle découvre un cadeau pour chanter et se retrouve attirée par son partenaire en duo Miles. Encouragée par son chef de chœur enthousiaste et passionné à postuler dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve déchirée entre les obligations qu'elle ressent envers sa famille et la poursuite de ses propres rêves.

CODA sera disponible en exclusivité sur Apple TV+, le film étant un original, il est peu probable qu'il se retrouve à l'avenir sur un service de streaming concurrent.

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.