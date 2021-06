Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série Fondation

Il y a 3 heures

Julien Russo

1



C'est probablement la série ayant le plus gros budget depuis la création d'Apple TV+, Fondation sera disponible dès le 24 septembre pour l'ensemble des abonnés Apple TV+ à travers le monde. À l'occasion de la sortie prochaine de cette série très attendue, Apple vient de dévoiler la seconde bande-annonce officielle.

Fondation, la série science-fiction d'Apple TV+

Basée sur les romans d'Isaac Asimov, Fondation abordera l'histoire d'un groupe de personnes exilées dans un voyage monumental avec pour objectif de sauver l'humanité et de reconstruire notre civilisation qui s'est éteinte. Le défi est de taille puisqu'ils devront réussir en plein milieu de la chute de l'Empire Galactique.

La série mettra en avant un casting de choc avec Lee Pace (Captain Marvel, Revolt) dans le rôle du Frère Day, Jared Harris (Chernobyl, The Crown) qui jouera Hari Seldon, mais aussi Laura Birn (The Innocents, London House) qui incarnera Eto Demerzel.

La première saison de Fondation sera composée de 10 épisodes, le producteur David Goyer a affirmé que si Apple est intéressé pour renouveler le programme (sous réserve d'un succès en audience), cela pourra aller plus loin puisqu'il y aurait de la ressource pour un total de huit saisons !

Pour cette nouvelle série, Goyer est accompagné de plusieurs producteurs exécutifs : Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg et Marcy Ross. La série Fondation est produite par Skydance Television en exclusivité pour Apple TV+.



Les 3 premiers épisodes de la création originale Apple TV+ seront à retrouver dès le 24 septembre, la firme de Cupertino a fait le choix de publier un nouvel épisode toutes les semaines (chaque vendredi matin).