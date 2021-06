Microsoft lance Xbox Cloud Gaming sur iOS via Safari

La nouvelle est tombée, Sony a racheté le leader du cloud-gaming Gaikai et devient ainsi numéro 1 dans ce domaine. Pour rappel le cloud-gaming vous permet de jouer à des jeux qui tournent...

Si vous possédez une console de jeux Xbox One ou un PC gaming sous Windows, vous devez sans aucun doute connaître le Xbox Game Pass. Ce dernier permet, en échange de 9,99€ par mois, de...

Comme xCloud et Luna, Google contourne les règles de l'App Store pour proposer Stadia sur iPhone et iPad, son service de Cloud Gaming. Refusée par la firme en tant qu'app, Stadia...

La révolution du jeu vidéo via le cloud gaming vient de prendre du plomb dans l’aile puisque le service Shadow sur iOS a été tout simplement supprimé de l’App Store par Apple. Disponible...

Apple ne veut pas de cloud gaming sur son App Store, mais qui a dit que les utilisateurs n'en voulaient pas non plus ? Pour répondre à la tendance du moment, plusieurs grandes entreprises du cloud...

La Xbox Backbone One, par exemple, est une manette de jeu compatible iPhone avec des fonctions Xbox intégrées telles qu'un bouton de capture pour partager des moments de jeu. Microsoft vante également la manette de jeu universelle Razer Kishi pour iOS et les batteries de la manette d'échange de puissance OtterBox.

En plus d'un déploiement complet de Xbox Cloud Gaming, Microsoft a annoncé aujourd'hui qu'il étendait sa gamme d'accessoires de jeu mobiles conçus pour Xbox aux appareils iOS, avec plusieurs nouveaux accessoires disponibles à partir d'aujourd'hui pour les iPhone.

Pour assurer une faible latence, Microsoft prévoit de diffuser en continu en 1080p jusqu'à 60 images par seconde, et le service est conçu pour offrir un jeu transparent sur tous les appareils. L'utilisation de Xbox Cloud Gaming nécessite un abonnement Xbox Game Pass Ultimate au prix de 12,99 € par mois . Les nouveaux utilisateurs peuvent obtenir un essai gratuit de trois mois pour 1€ seulement.

Xbox Cloud Gaming est conçu pour permettre aux utilisateurs de jouer à des centaines de jeux de la bibliothèque Xbox Game Pass sur n'importe quel appareil à l'aide d'un navigateur Web. Selon Microsoft, le service est maintenant alimenté par du matériel Xbox Series X dans des centres de données (Data Center) de Microsoft mis à niveau pour offrir des temps de chargement plus rapides et des fréquences d'images améliorées.

Il y a quinze jours environ, Microsoft affirmait que Xbox Cloud Gaming quitterait bientôt la bêta et serait lancé sur les appareils Apple "dans les prochaines semaines".

Le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft est officiellement lancé aujourd'hui et est maintenant disponible pour les joueurs qui veulent profiter de leur abonnement depuis l'iPhone et l'iPad. Comme prévu, point d'application mais un passage obligatoire par le navigateur Safari. C'est le même cas que pour Google Stadia .

