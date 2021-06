Square Enix annonce Echoes of Mana pour 2022 sur mobile

Il y a 5 heures

Alban Martin

Parallèlement à l'annonce d'un portage mobile à venir du remake de Trials of Mana qui a été lancé l'an dernière sur PS4, Nintendo Switch et PC, Square Enix a également annoncé un autre RPG d'action basé sur la franchise Mana mettant en vedette des personnages de tous les jeux de la sage sous le nom d'Echoes of Mana.

Encore un RPG "Mana" à venir

Echoes of Mana est un jeu gratuit qui sortira dans plusieurs régions du monde avec une traduction dans plusieurs langues telles que l'anglais, le japonais, le français, l'allemand, le chinois traditionnel et le coréen. Echoes of Mana comprend des personnages de jeux précédents avec des joueurs ayant la possibilité de jouer Kilt (homme) ou Kilte (femme) en tant que protagoniste. Il y aura des univers connus et d'autres originaux construits spécifiquement pour Echoes of Mana.

Regardez la bande-annonce de Echoes of Mana ci-dessous :

D'après les premières informations disponibles sur le site officiel, Echoes of Mana mettra également en vedette des personnages de Legend of Mana et Children of Mana, et comprendra des personnages auparavant sans voix off. Les batailles comprendront trois personnages avec la possibilité de procéder à des changements. Les combats seront simplifiés mais toujours dignes de la série Mana, alors que les graphismes semblent véritablement fidèles.



Enfin, Echoes of Mana est prévu pour une sortie en 2022 sur iOS et Android en version free-to-play. En attendant la bêta, les précommandes et sa sortie, vous pouvez jouer à Adventures of Mana (remake) et Secret of Mana sur iOS et Android. Avez-vous joué à l'un des derniers portages Mana sur iPhone ou Android ? Le prochain Trials of Mana nous a fait forte impression...