Square Enix annonce Trials of Mana sur mobile pour le 15 juillet

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

1



Voici une nouvelle surprise signée Square Enix. Le studio nippon s'est fait une spécialité ces dernières années de sortir ses titres phares quand on s'y attend le moins. Après SaGa Scarlet Grace Ambitions, SaGa Frontier Remastered et autres Final Fantasy VIII Remastered par exemple, voici Trials of Mana, un nouveau RPG.



Trials of Mana bientôt sur mobiles

La série Mana de Square Enix a eu une histoire intéressante sur mobile avec le remake 3D d'Adventures of Mana et la version 2D originale de Secret of Mana disponibles depuis des années.

Lorsque Square Enix a refait Secret of Mana pour PS4, PS Vita et PC, il a reçu un accueil mitigé, et n'a jamais atterri sur iOS ou Android. Du coup, quand Square Enix a annoncé un remake de Trials of Mana pour PS4, Nintendo Switch et PC et l'a publié en 2020, on pouvait logiquement penser qu'il ne serait pas adapté à nos iPhone et Android, en partie à cause de son prix élevé (50€).



Mais c'était sans compter sur le côté imprévisible du nippon qui a profité de l'anniversaire de la saga Mana ce week-end pour annoncer le remake de Trials of Mana pour iOS et Android à prix cassé. Regardez un gameplay iOS ci-dessous à partir de la 42ème minutes :

« Trials of Mana », le jeu sur console qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires physiques et numériques dans le monde entier, arrive maintenant sur téléphone !



Alors que le monde était encore plongé dans les ténèbres, la Déesse de Mana brandit l’Épée de Mana pour terrasser les huit bénévodons, véritables hérauts de la destruction. Elle scella ces abominations dans les huit pierres de Mana, et évita l’apocalypse.



Une fois le monde construit, la Déesse devint un arbre et sombra dans un long sommeil. Des forces maléfiques tentèrent de libérer les bénévodons pour s’emparer du monde. Elles lancèrent une guerre sans pitié pour servir leur dessein et déstabiliser les royaumes.

La paix vola en éclats.



Le monde entier vit le pouvoir de Mana s’affaiblir et l’Arbre de Mana dépérir...

Pour la petite histoire, le remake de Trials of Mana est une version 3D complète de Seiken Densetsu 3 qui n'a jamais été traduit avant la sortie de la Mana Collection sur Nintendo Switch. Trials of Mana est un magnifique RPG d'action en 3D qui devrait plaire aux fans de Zelda et qui comporte une nouvelle bande son avec des arrangements de l'original et la possibilité de passer à la bande originale de l'original de 1995. Trials of Mana comprend également un doublage complet avec des voix off anglaises et japonaises. Il faut savoir que Trials of Mana est resté très près de la structure de l'original, ce qui pourrait rebuter les "nouveaux" joueurs. Pour les autres, il s'agit d'un classique de grande qualité avec une durée de vie importante, une histoire qui dépend des personnages choisis au départ et de vos actions, des combats très tactiques et une progression détaillée avec plus de 300 compétences à acquérir.



La description de l'App Store ne fait aucune mention de la prise en charge des manettes. La version iOS et Android comprendra des options de ciblage automatique, de bataille automatique et de caméra automatique pour accélérer le jeu pour ceux qui veulent. Il y aura également des options de qualité graphique pour s'adapter au plus grand nombre d'appareils, les bonus de précommande qui vous donnent un coup de pouce à l'expérience jusqu'au niveau 17, et les sauvegardes iCloud.



Ce jeu pèsera plus de 6,7 Go au total. Après installation, une grande partie des données sera récupérée après avoir battu le premier boss. Square Enix recommande un iPhone 7 ou une version ultérieure pour Trials of Mana, un titre vendu au prix de 26,99€ sur iOS et Android.

Télécharger le jeu Trials of Mana