Apple TV+ : 19 nominations aux Daytime Emmy Awards

C'est une évidence, la qualité qu'on retrouve dans les programmes originaux Apple TV+ se fait remarquer dans les cérémonies de remises de prix. Après avoir brillé avec la première saison de Ted Lasso et ses autres programmes, Apple fait une incroyable annonce... Les créations originales sur Apple TV+ ont reçu 19 nominations aux Daytime Emmy Awards 2021 !

19 nominations dans différentes catégories

Tous les ans, les Daytime Emmy Awards récompensent les meilleures réalisations des programmations télévisuelles (mais aussi sur les services de streaming).

Apple est plutôt bien représenté pour l'édition 2021 de la cérémonie de remise de prix, alors que le géant californien n'est qu'à sa deuxième année d'éligibilité pour les nominations, les créations originales Apple sont très nombreuses à avoir reçu une nomination !

Les nominations pour Long Way Up

Programme exceptionnel de voyage, d'aventure et de nature

Montage de caméra multiple exceptionnel

Mixage et montage sonores exceptionnels

Les nominations pour Ghostwriter

Meilleur jeune interprète dans une série de fiction de jour pour Isaac Arellanes

Équipe de rédaction exceptionnelle pour le programme de fiction de jour

Équipe de mise en scène exceptionnelle du programme de fiction de jour

Cinématographie exceptionnelle

Les nominations pour Eau-Paisible

Série d'animation exceptionnelle pour enfants d'âge préscolaire

Équipe de rédaction exceptionnelle pour un programme d'animation préscolaire

Équipe de direction exceptionnelle d'un programme d'animation préscolaire

Montage exceptionnel pour un programme d'animation préscolaire

Les nominations pour Here We Are : Notes for Living on Planet Earth

Programme d'animation de jour exceptionnel

Équipe de direction exceptionnelle pour un programme d'animation de jour

Montage exceptionnel pour un programme d'animation de jour

Mixage sonore exceptionnel et montage sonore pour un programme d'animation de jour

Les nominations pour Helpsters

Performance exceptionnelle limitée dans un programme pour enfants pour Derek Gaines

Équipe de direction exceptionnelle pour un programme d'observation préscolaire, pour enfants ou en famille

Montage de caméra multiple exceptionnel

Programme exceptionnel pour enfants de courte durée

Les nominations ne signifient pas que tout est déjà remporté pour les programmes Apple TV+, on retrouve en face plusieurs concurrents issus de la télévision américaine comme des services de streaming. Il faudra attendre le 17 et 18 juillet pour connaitre les heureux gagnants, les prix seront annoncés par la National Academy of Television Arts and Sciences.



Dans son communiqué, la firme de Cupertino explique que les films, documentaires et séries Apple Original ont déjà été honorés avec 117 victoires et 408 nominations en seulement 18 mois, un record impressionnant qui n'a jamais été atteint par un service de streaming aussi jeune !