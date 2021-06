Apple dévoilera ses résultats financiers de T3 2021 le 27 juillet

La société dirigée par Tim Cook, Apple, a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoyait de publier ses résultats trimestriels pour le troisième exercice de 2021 le 27 juillet prochain. Une date déjà cochée par les investisseurs et les fans.

Au cours du troisième trimestre fiscal de cette année, qui comprend les mois d'avril, mai et juin, la société a fait plusieurs annonces importantes, y compris de tout nouveaux iPad Pro M1, un iMac 24 pouces redessiné, des AirTags et une nouvelle Apple TV 4K. En outre, l'entreprise a tenu sa conférence annuelle mondiale des développeurs, la WWDC 21, où elle a annoncé des mises à jour majeures de toutes ses plateformes à venir cet automne dont iOS 15.

Au cours du deuxième trimestre fiscal, Apple a enregistré un chiffre d'affaires record de 89,6 milliards de dollars, tandis que ses activités Mac et services ont atteint un nouveau sommet historique. Comme d'habitude depuis un an, Apple ne fournit pas de prévisions pour le trimestre de juin compte tenu de l'instabilité alimentée par la crise sanitaire mondiale. Cependant, lors de l'appel de bénéfices du trimestre dernier, le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a déclaré que la société s'attendait à une "baisse séquentielle du chiffre d'affaires" pour le prochain trimestre.

Les revenus du trimestre de juin augmenteront fortement à deux chiffres d'une année sur l'autre, mais nous pensons que la baisse séquentielle des revenus de mars à juin sera plus importante que les années précédentes. Premièrement, en raison du calendrier de lancement tardif et de la forte demande, l'iPhone n'a atteint l'équilibre entre l'offre et la demande qu'au cours du trimestre de mars. Déclin séquentiel plus important que d'habitude. Les contraintes d'offre auront une incidence sur les revenus de 3 à 4 milliards de dollars.