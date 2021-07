JUNKTOWN : un jeu de tower defense par les créateurs de Kingdom Rush

Hier à 22:09 (Màj hier à 22:09)

Corentin Ruffin

Réagir



Si vous êtes un grand joueur mobile, vous devez sans doute connaître la saga vidéoludique du nom de Kingdom Rush. Créé par l'excellent studio Ironhide Game Studio, ces derniers se sont spécialisés dans la catégorie des "tower defense" de qualité.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs sont sur le point de revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle création du nom de JUNKTOWN. Voici la bande-annonce :

Ironhide Game lance la bêta de JUNKTOWN

Plongez dans un affrontement épique de factions, dirigez les courageux Scavengers et aidez-les dans leur campagne pour sauver leur peuple. Menez votre gang à travers un désert inhospitalier et un marécage rempli de déchets toxiques et utilisez vos meilleures stratégies pour vaincre le régime tyrannique de l'ordre dans ce monde dévasté.

Ironhide Game Studio, les créateurs de la série Kingdom Rush et Iron Marines, vient donc d'annoncer leur nouveau jeu à venir sur iOS et Android. Du nom de JUNKTOWN, ce dernier reprend le concept de tower defense rapide et bourré d'action qui permet aux joueurs de placer librement des tours sur la carte.



Le jeu est d'ores et déjà disponible sur le Play Store, et sera lancé prochainement en bêta sur l'App Store au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Uruguay.



Le jeu sera disponible gratuitement, mais contiendra des achats intégrés.