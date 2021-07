Le MacBook Retina de 2015 rejoint la longue liste des produits obsolète

C'est le cycle de la vie d'un produit, il y a l'annonce, la commercialisation puis l'obsolescence. Apple est l'une des rares entreprises dans le monde à repousser au maximum cette étape inévitable, mais tôt ou tard le clap de fin doit retentir. Nous venons d'apprendre que le MacBook Retina 12 pouces sortie en 2015 n'est plus pris en charge par Apple en cas de réparation nécessaire.

Apple tourne la page

6 ans après son lancement, Apple annonce ne plus prendre en charge le MacBook Retina 12 pouces en cas de dysfonctionnement matériel. Ce modèle a rencontré beaucoup de succès auprès des clients Apple, ça a été l'un des MacBook qui a apporté le plus de changement par rapport aux précédentes générations : nouveau design (plus moderne), une finesse plus poussée, un poids plus léger, un magnifique écran Retina de 12 pouces et surtout de nouvelles couleurs (or, gris sidéral et argent).

L'obsolescence signifie que si vous avez un dysfonctionnement avec l'appareil, il faudra se rapprocher d'un réparateur tiers (en espérant qu'il possède toujours les pièces pour la réparation).

Apple explique que la prise en charge via son SAV se fait au moins 5 ans après la commercialisation du produit, le service et les pièces peuvent être obtenus plus longtemps comme l'exige une loi aux États-Unis (jusqu'à 7 ans).

Apple arrête le service matériel pour certains produits technologiquement obsolètes. Votre appareil est pris en charge par des mises à jour continues du système d'exploitation et par un réseau de plus de 5 000 points de réparation certifiés Apple sur lesquels vous pouvez compter en cas d'inattendu.

La firme de Cupertino propose une liste complète des produits qui sont désormais refusés à son SAV. Les Mac, iPod, iPhone et produits Beats recueillent de nombreuses références qui ne sont plus acceptées depuis de plusieurs années.