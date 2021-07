Apple TV+ : Joel Kim Booster rejoint une série encore secrète avec Maya Rudolph

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Comme ses concurrents, Apple organise un calendrier afin de proposer des nouveautés sur Apple TV+ tous les mois sans interruption, si on connait déjà de futurs programmes qui vont débarquer, il y a encore des projets qui n'ont pas de nom. C'est le cas pour celui-ci, on connait juste quelques informations sur les acteurs et la synopsis.

Joel Kim Booster va participer à une création originale Apple TV+

En mars dernier, Apple a acquis les droits d'une série qui a une synopsis assez particulière... L'histoire raconte la vie d'une femme bouleversée par la mort de son mari qui lui a laissé un héritage de 87 milliards de dollars avant de partir !

Peu d'informations ont fuité sur ce futur programme, mais on sait déjà que Maya Rudolph sera à la production de la série (via sa société de production Animal Pictures), elle a participé à des contenus très populaires comme Luca, Big Mouth et Brooklyn Nine-Nine.

L'autre nouvelle, c’est que Joel Kim Booster un célèbre acteur d'origine sud-coréenne ayant joué dans plusieurs productions américaines va rejoindre le casting.

Cette série qui n'a toujours pas de nom sera créée par Alan Yang (Master of None, The Good Place) et Matt Hubbard (Superstore, Forever), les deux hommes ont eu toute la confiance des équipes Apple TV+ pour concevoir cette création originale qui devrait tout de même avoir un gros budget.

À noter également qu'en plus d'Apple, Universal Television participe à la production !