Une montre Withings... sur la page d'accueil du site web d'Apple ?

Hier à 22:22 (Màj hier à 22:22)

Corentin Ruffin

Quelle mouche a piqué Apple ? Il semblerait que la firme à la Pomme soit de plus en plus ouverte d'esprit, et même un peut trop. La page d'accueil de son site web américain a eu le droit à une petite mise à jour, ajoutant notamment une nouvelle section du nom de "Back to class".

Et sur l'image de fond, on peut y voir une étudiante avec son Macbook, son casque Beats, mais également... une montre Withings....

La marque française Withings mise en avant par Apple

Est-ce une erreur ? Un clin d'oeil vis-à-vis de Withings ? Ou tout simplement, un signe qui confirme l'ouverture d'esprit d'Apple ? En tout cas, il est très surement de voir la firme à la Pomme mettre en avant la montre d'un concurrent sur sa page d'accueil !