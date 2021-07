Le MacBook Air 2022 en couleurs et avec une puce M2 ?

Alors qu’on s’attendait à une nouvelle puce M1x ou M2 sur les prochains MacBook Pro 2021, le processeur "M2" d'Apple arriverait finalement début 2022, d’après la fuite du jour. Le premier matériel à l’inaugurer serait un MacBook Air proposé en plusieurs couleurs.



Jusqu'à présent, Apple n'a publié qu'une seule puce sous la bannière Apple Silicon, le M1 apparaissant dans la première vague d'appareils de transition d'Apple fin 2020.

En postant sur le réseau social de l’oiseau bleu, le développeur iOS @Dylandkt affirme que la prochaine génération "M2" est "sur la bonne voie pour sortir au premier semestre 2022". Quant au produit potentiel dans lequel il sera inclus, le compte Twitter indique qu'il s'agira d'un "MacBook coloré à venir (Air)".

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).