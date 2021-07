Pokémon GO fête ses 5 ans avec des événements spéciaux

Aujourd'hui marque le cinquième anniversaire du lancement de Pokémon GO sur iPhone, permettant aux gens de sortir dans le monde réel et d'attraper des Pokémon en utilisant la réalité augmentée. Pour l’occasion, le studio Niantic a prévu plusieurs événements intégrés au cours des prochains jours.



Pokémon GO est toujours très populaire

Entre le mardi 6 juillet à 10 h et le jeudi 15 juillet à 20 h, heure locale, les joueurs auront la chance de capturer un Pikachu volant avec un ballon en forme de 5 dans la nature, et Darumaka apparaîtra également plus fréquemment. Les feux d'artifice retourneront également sur la carte Pokémon GO pour célébrer le cinquième anniversaire du jeu, avec des dizaines d’autres surprises.



Voici la liste complète :

Darumarond et Pikachu Volant avec une montgolfière en forme de 5 apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage ! Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer un Darumarond Chromatique !

Darumarond, Marisson, Feunnec et Grenousse, ainsi que Pikachu Volant avec un ballon en forme de 5 apparaîtront dans les Raids une étoile.

Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Germignon, Héricendre, Kaiminus, Arcko, Poussifeu, Gobou, Tortipouss, Ouisticram, Tiplouf, Vipélierre, Gruikui, Moustillon, Marisson, Feunnec et Grenousse apparaîtront autour des PokéStops avec des Modules de leurre actifs et après avoir terminé l’Étude de terrain. Vous pouvez également rencontrer certains de ces premiers partenaires Pokémon dans la nature, notamment Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Arcko, Poussifeu, Gobou, Vipélierre, Gruikui et Moustillon.

Vous recevrez des tâches d’Étude de terrain quotidiennes en bonus qui mèneront à des rencontres avec Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Germignon, Héricendre, Kaiminus, Arckoo, Poussifeu, Gobou, Tortipouss, Ouisticram, Tiplouf, Vipélierre, Gruikui, Moustillon, Marisson, Feunnec et Grenoussee.

Terminez le Défi de collection pour cet événement et obtenez une rencontre de récompense avec Pikachu Volant et son ballon en forme de 5, ainsi que des Super Bonbons et une énorme quantité de Poké Balls !

Vous vous souvenez des feux d’artifice en jeu du Pokémon GO Fest de l’année dernière ? Ils seront de retour sur la carte cette année pour fêter nos cinq ans !

Pendant que vous cherchez les feux d’artifice lors de la célébration du cinquième anniversaire, découvrez également le nouveau ciel du jeu ! Et oui, le système de ciel en temps réel annoncé précédemment et les classifications de Pokédex supplémentaires seront disponibles pour tout le monde dans les prochains jours.

Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Meltan Chromatique en activant la Boîte Mystère lors de la célébration du cinquième anniversaire.

L’Étude spéciale de lancement sera disponible pendant cette période pour les Dresseurs et Dresseuses qui l’ont manquée lors de l’anniversaire de l’année dernière. Assurez-vous d’ouvrir l’application durant cette période pour la réclamer. Cette Étude spéciale est conçue pour vous aider à rattraper d’autres dresseurs, avec une tonne de récompenses Poussière Étoile et PX, ainsi que des rencontres passionnantes avec des Pokémon.

Vous pouvez obtenir des autocollants cadeaux du cinquième anniversaire en faisant tourner des PokéStops et en ouvrant des cadeaux. Vous pouvez également les récupérer en boutique.

Vous pourrez étendre votre Sac d’objets jusqu’à 3 500 à partir du lundi 5 juillet 2021 à22h00 heure de Paris ! Si vous avez besoin de plus d’espace dans votre Sac d’objets, vous pouvez obtenir des améliorations de Sac d’objets dans la boutique.

La Boîte spéciale, l’Hyper boîte et la Boîte Aventure contiendront différents objets à partir du lundi 5 juillet 2021 à 22h00 heure de Paris.

En repensant à vos souvenirs Pokémon GO préférés des cinq dernières années, n'oubliez pas de les partager avec nous sur les réseaux sociaux avec #PokemonGO5YearAnniversary ! Il y a beaucoup à attendre pour cette célébration du cinquième anniversaire, ainsi que pour les années à venir. Allons-y!

Niantic a décrit les événements et bonus complets en jeu qui seront disponibles pendant la semaine des célébrations dans un billet de blog. Il est conseillé aux joueurs de connaître leur environnement et de suivre les directives des autorités sanitaires locales lorsqu'ils jouent à Pokémon GO.

Pokémon GO a reçu plusieurs mises à jour majeures au cours des cinq dernières années, y compris une expérience améliorée de l'AR+, des batailles de raid, des recherches sur le terrain, et plus encore. Le jeu peut être téléchargé gratuitement sur l'App Store, avec PokéCoins et d'autres achats intégrés disponibles.



En cinq ans, le jeu a généré des milliards et n’a jamais été égalé malgré plusieurs tentatives, même de la part de Niantic. Les joueurs apprécient surtout l’univers du jeu, alors que l’AR peine à se développer véritablement malgré l’appui d’Apple. Le prochain titre The Witcher pourrait changer la donne avec une partie narration plus poussée.

