Apple souhaite racheter la société de médias de Reese Witherspoon

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Corentin Ruffin

Cela fait déjà plusieurs mois que Reese Witherspoon et l'équipe d'Apple TV+ travaille ensemble à l'élaboration de programmes. Une telle entente que le simple partenariat pourrait très prochainement décoller...

En effet, la société de médias de l'actrice, Hello Sunshine, serait à vendre et il se pourrait que la Pomme signe un gros chèque pour en faire l'acquisition.

Apple veut mettre 1 milliard de dollars sur la table

C'est en tout cas ce que rapportent nos confrères du WSJ, affirmant que l'actrice souhaite vendre sa société depuis quelques semaines, avec une estimation autour de 1 milliard de dollars. Parmi les intéressés, on retrouve Apple, qui serait prêt à débourser le chèque pour gagner en puissance.

La société a commencé à rechercher un acheteur ces derniers mois après avoir reçu des intérêts de plusieurs prétendants, dont Apple Inc. Des personnes proches de la situation disent que l'entreprise pourrait être valorisée jusqu'à 1 milliard de dollars dans un accord.



Hello Sunshine travaille avec des banquiers d'investissement alors qu'elle explore ses options. Il n'y a aucune garantie que l'entreprise trouvera un acheteur.

On le sait, Apple travaille dur pour rendre son catalogue d'Apple TV+ plus attractif, et la vente de la société de Reese Witherspoon, qui est notamment responsable de la production de "The Morning Show" et "Truth Be Told", pourrait être un beau pas en avant.



