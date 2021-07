Nintendo donne un drôle de conseil sur la Switch OLED

Mardi, Nintendo annonçait enfin la nouvelle Switch OLED. Alors qu'on s'attendait à une version "Pro", le nippon n'a semble-t-il modifié que l'écran OLED et quelques détails comme les haut-parleurs pour ce restylage de mi-carrière. Est-ce que l'écran de 7 pouces qui remplace le LCD de 6,2 pouces sera suffisant pour faire craquer les joueurs ? Un conseiller marketing du groupe pense que non.

De nombreux fans déçus du manque de 4K en version console de salon ont demandé des comptes à Nintendo sur Twitter. En réponse, un responsable marketing de Nintendo a carrément conseillé à un internaute de rester sur le modèle actuel.

Le modèle 2017 fait très bien le travail

Si vous pensiez que Nintendo allait pousser fort derrière sa nouvelle Switch OLED, un employé a répondu d'une étrange manière à un client lui demandant si la Switch OLED “tournera mieux” que la Switch classique, JC Rodrigo, manager en charge du marketing produit chez "Nintendo of America" a déclaré :

Non. Elle n’est pas là pour ça. Reste sur la Switch actuelle si l’écran ne te plaît pas.

Cette surprenante réplique nous rappelle celle de Don Mattrick à l’E3 2013 qui avait répondu aux critiques concernant le tarif de la Xbox One. Il avait alors suggéré de rester sur la Xbox 360...

Quel intérêt pour la Switch OLED ?

Il va sans dire que la nouvelle Switch OLED a eu le don d'alimenter les débats. En augmentant le prix de 50€ pour atteindre 349€, Nintendo n'a intégré qu'un écran OLED en lieu et place du LCD, sans changer la résolution en version portable (soit 720p). Les joueurs s'attendaient à une puce plus puissante pour faire tourner les jeux en 4K en version console de salon. La firme n'a rien dit à ce sujet, mais il y a fort à parier que la Switch 2021 sera propulsée par le processeur Nvidia que l'on connait déjà.



Pour le même prix, on peut s'offrir une Xbox Series S (299€) ou pratiquement une PS5 Digital affichée à 399€. Pas sûr que le passage à 64 Go de stockage et les haut-parleurs améliorés fassent craquer les clients potentiels.



Vous en pensez quoi ? La Switch 2021 sera bientôt en précommande sur Amazon.