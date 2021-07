Fullmetal Alchemist Mobile : Square Enix annonce un jeu sur iOS et Android

Il y a 27 min (Màj il y a 26 min)

Corentin Ruffin

Réagir



Si vous aimez les mangas, et plus récemment les séries d'animation, vous devez sans doute connaître le nom de Fullmetal Alchemist. Ce dernier a été créé par Hiromu Arakawa et a vu le jour en 2001, racontant l'histoire de deux frères, Edward et Alphonse Elric, ayant perdu respectivement un bras et un corps entier.

Ils se mettent ainsi à la recherche de la Pierre Philosophale, dans le but de retrouver leurs parties manquantes. La belle nouvelle, c'est que l'histoire va être prolongée sur nos mobiles, puisque Square Enix vient d'annoncer l'arrivée prochaine de Fullmetal Alchemist Mobile sur iOS et Android. Voici le premier trailer :

Fullmetal Alchemist Mobile débarquera sur iOS et Android

20 ans après la sortie initiale de Fullmetal Alchemist, voilà que le manga aura le droit à une durée de vie prolongée au travers d'une expérience mobile. C'est durant le livestream du 20e anniversaire de Fullmetal Alchemist que Square Enix a annoncé la sortie de Fullmetal Alchemist Mobile sur iOS et Android.



Pour le moment, nous n'avons que très peu d'informations autour du titre, puisque les détails du gameplay n'ont pas été révélés. Cependant, on peut déjà imaginer sans crainte que celui-ci sera un free-to-play, sans savoir quand il sortira, ni si il verra le jour ailleurs qu'au Japon.



Vu la popularité de ce dernier, on croise les doigts pour que ce soit le cas : de nouvelles informations ont été promises par le studio plus tard dans l'année.