Trials of Mana est de sortie sur App Store et Play Store

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Comme prévu le mois dernier, Square Enix lance un nouveau jeu de rôle sur iOS et Android. Le studio nippon adore sortir ses titres phares quand on s'y attend le moins. Ainsi, après SaGa Scarlet Grace Ambitions, SaGa Frontier Remastered et autres Final Fantasy VIII Remastered, voici Trials of Mana le remake du jeu sorti initialement en 1995...



Trials of Mana est disponible sur mobiles

Les joueurs mobiles pouvaient déjà découvrir la série "Mana" de Square Enix avec le remake 3D d'Adventures of Mana en 2016 et même la version 2D originale de Secret of Mana disponibles depuis 2010.



Lorsque Square Enix a proposé un remake de Secret of Mana sur PS4, PS Vita et PC, il a reçu un accueil mitigé, et n'a jamais atterri sur iOS ou Android. Du coup, quand Square Enix a annoncé une nouvelle version de Trials of Mana sur PC et consoles, et l'a publiée en 2020, on pouvait logiquement penser qu'elle ne serait pas adaptée à nos iPhone et Android, en partie à cause de son prix élevé (50€).



Mais bonne surprise, le studio a revu sa copie et nous sert le remake de Trials of Mana sur iOS et Android à prix cassé. Mais attention, moitié prix ne signifie pas donné chez Square qui a placé la barre très haut pour un jeu mobile puisqu'il faut débourser 26,99€. Regardez la vidéo trailer :

Alors que le monde était encore plongé dans les ténèbres, la Déesse de Mana brandit l’Épée de Mana pour terrasser les huit bénévodons, véritables hérauts de la destruction. Elle scella ces abominations dans les huit pierres de Mana, et évita l’apocalypse.



Une fois le monde construit, la Déesse devint un arbre et sombra dans un long sommeil. Des forces maléfiques tentèrent de libérer les bénévodons pour s’emparer du monde. Elles lancèrent une guerre sans pitié pour servir leur dessein et déstabiliser les royaumes.

La paix vola en éclats.



Le monde entier vit le pouvoir de Mana s’affaiblir et l’Arbre de Mana dépérir...

Avant de parler du jeu en lui-même, il faut savoir que le remake de Trials of Mana est une version 3D complète de Seiken Densetsu 3 qui n'a jamais été traduit avant la sortie de la Mana Collection sur Nintendo Switch.



Trials of Mana est un magnifique RPG d'action en 3D qui comporte une nouvelle bande son avec des arrangements de l'original et la possibilité de passer à la bande originale de l'original de 1995. Trials of Mana comprend également un doublage complet avec des voix off anglaises et japonaises. La partie moteur graphique est de très bonne facture avec une ambiance proche de Zelda ou même Oceanhorn 2. C'est beau, fluide et très détaillé.



Bien qu'il s'agisse d'un remake complet Trials of Mana est resté proche de la structure de l'original, ce qui pourrait rebuter la jeune génération de joueurs avides de liberté et de facilité. Pour les autres, il s'agit d'un classique du RPG de grande qualité avec une durée de vie importante, une histoire qui dépend des trois personnages choisis au départ et de vos actions, des combats très tactiques et une progression détaillée avec plus de 300 compétences à acquérir et à faire évoluer. Square a même intégré une quatrième classe de héros pour attirer les anciens joueurs.

Voici les modifications apportées à la version mobile de Trials of Mana :

Menus tactiles et mise en surbrillance pour contrôler les personnages.

Ajouts de nouvelles fonctionnalités : ciblage auto, vue auto et combat auto.

Différents niveaux de qualité pour les graphismes.

Sauvegarde en ligne disponible.

PS : le jeu pèse plus de 6,7 Go au total et nécessite un iPhone 7 minimum. Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace de stockage disponible sur votre appareil avant de procéder à l’achat. Une grande partie des données devra être téléchargée une fois l’aventure lancée, à l’issue du premier combat de boss. A télécharger sur le Play Store ou chez Apple :

