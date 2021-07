Oups ! Un MacBook Pro 16 pouces M1 vient d'être listé par erreur en Allemagne

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Pour cette fin d'année 2021, Apple nous a réservé de belles surprises du côté de la gamme Mac, du moins c'est ce qu'annoncent plusieurs rumeurs bien renseignées sur le sujet. Si on est quasiment sûr à 100% que l'abandon des processeurs Intel va bien avoir lieu pour les futurs MacBook Pro, nous venons d'avoir une confirmation supplémentaire grâce à une petite erreur d'Apple en Allemagne.

La puce M1 débarque

Nouvelle puce M1 et l'écran mini-LED, voici les deux nouveautés majeures que devraient bénéficier les futurs MacBook Pro en 14 et 16 pouces. Si pour l'instant, c'est toujours silence radio du côté d'Apple en attendant l'Apple Event de fin d'année, une mention extrêmement surprenante a été remarquée sur l'Apple Store en ligne allemand !



Le blog de Flo en Allemagne a repéré une petite erreur assez troublante sur l'application iOS Apple Store, alors qu'il cherchait une configuration précise de l'actuel MacBook Pro 16 pouces, il a voulu effectuer un partage via WhatsApp à l'un de ses proches.

Et voilà ce qui s'est affiché dans le court aperçu du partage...

Alors que ce n'était pas ouvertement dit sur l'application Apple Store, le partage WhatsApp met en avant une description avec la phrase "Maintenant avec la nouvelle puce Apple M1...". Un signe que la firme de Cupertino a réalisé des modifications et prépare probablement l'intégration des nouveaux MacBook Pro M1 sur son application Apple Store.



Comme chez iPhoneSoft nous aimons toujours mener l'investigation, nous avons voulu faire le test en copiant le lien que vous voyez ci-dessus, nous obtenons bien le même résultat !

Cette mention de l'ajout de la puce M1 s'effectue uniquement sur le lien de l'Apple Store allemand. Essayez avec le lien de l'Apple Store français, américain, espagnol ou italien, on retrouve que la description actuelle.

Maintenant, on sait qu'Apple effectue ses tests européens en priorité chez nos amis allemands !

Il n'y a toujours pas de date ou même de prix pour le lancement de la prochaine génération de MacBook Pro, les rumeurs se sont essentiellement penchées sur les quelques nouveautés à retrouver. D'autres indiscrétions devraient prochainement débarquer, en tout cas on espère...