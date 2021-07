Tesla lance son autopilot par abonnement à partir de 99$

Hier à 21:00

Medhi Naitmazi

Réagir



L'abonnement pour la conduite autonome de Tesla est enfin disponible après plusieurs retards - et cela pourrait être une option intéressante si vous préférez ne pas dépenser une grosse somme d'un coup. L'application mobile Tesla mise à jour propose désormais un abonnement "FSD" pour 199$ par mois à la plupart des utilisateurs, ou 99$ si vous avez précédemment acheté le "Enhanced Autopilot" avant son interruption. Vous pouvez annuler à tout moment votre abonnement, sans durée initiale minimale.

Le Full Self-Driving est disponible par abonnement chez Tesla

L'attente aura été longue. Elon Musk a révélé pour la première fois son intention de proposer un abonnement en avril 2020, mais Tesla a raté plusieurs échéances de lancement fin 2020, début 2021 et même un "sûr" en mai dernier.

Tesla a décrit le nouveau produit dans un message envoyé aux propriétaires intitulé « Présentation de l'abonnement à la capacité d'auto-conduite complète » :

La capacité complète d'auto-conduite est désormais disponible sous forme d'abonnement mensuel.



Mettez à niveau votre Model 3, VIN se terminant par ******, pour 199 $ par mois (hors taxes) pour découvrir des fonctionnalités telles que Naviguer sur pilote automatique, Changement de voie automatique, Stationnement automatique, Invocation et feux de circulation et Contrôle des panneaux d'arrêt.



Les fonctionnalités actuellement activées nécessitent une supervision active du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome.



Avant de vous jeter sur cet abonnement, vous aurez besoin de l'ordinateur Full Self Driving (FSD) - approprié, soit le HW3.0. Si votre modèle n'a pas le matériel, vous devrez l'acheter pour 1 500$ en option avant de vous lancer.



La dépense mensuelle n'est toujours pas la meilleure solution, et il serait toujours plus logique de payer le prix fort, soit 10 000$ la mise à niveau, si vous avez l'intention d'utiliser le package de conduite autonome complet pour la durée de vie de votre voiture. Vous commenceriez à surpayer 50 mois après le début de l'abonnement. Pourtant, cette nouveauté pourrait vous permettre d'essayer la fonctionnalité de conduite autonome pour voir si cela vaut la peine d'investir. Cela peut également avoir du sens si vous pensez que vous ne voudrez le FSD que pour certains moments précis dans l'année, comme les départs en vacances où vous préférez laisser la voiture gérer les changements de voie et les feux de circulation.



Il est intéressant de voir que Tesla a décidé de pousser le modèle d'abonnement avant la sortie de la version finale du logiciel FSD v9 actuellement en bêta. Sur la base des dernières déclarations de Tesla, le constructeur automobile pourrait même augmenter le prix une fois que la mise à jour aura atteint un public plus large.