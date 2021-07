Le jeu Wizard of Legend arrive sur nos mobiles

Il y a 38 min (Màj il y a 37 min)

Corentin Ruffin

Réagir



Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le titre Wizard of Legend puisque ce dernier a déjà fait ses preuves lors de sa sortie sur PC et consoles en 2018. Développé par Contingent99, ce dernier prend la forme d'un jeu vidéo d'action-RPG et est sur le point de connaitre un second souffle.

En effet, les développeurs derrière le titre viennent d'annoncer l'arrivée prochaine de celui-ci sur nos mobiles, pour notre plus grand bonheur. Voici le trailer du jeu :

Wizard of Legend débarquera prochainement sur iOS et Android

Wizard of Legend est un dungeon crawler à l’action intense qui met l’accent sur des combats magiques dynamiques. Les déplacements rapides et l’utilisation encore plus rapide de sorts vous permet d’enchaîner les sorts pour déclencher des combinaisons dévastatrices contre vos ennemis !

Si vous aimez les Roguelike, la sortie prochaine de Wizard of Legend sur nos mobiles devrait vous réjouir ! Le port mobile du jeu est développé par XD Inc qui le publiera en Chine tandis que Humble Games s'occupera de la publication en dehors de la Chine.



Le gros plus, c'est la présence d'un mode multijoueur en LAN, pour jouer avec vos amis. Dans les nouveautés annoncées, on retrouve également une nouvelle interface utilisateur, des commandes pour les écrans tactiles, et plus encore.



Pour le moment, nous n'avons pas encore de date de sortie ni de prix.