Le retour de Bill et Lance dans Contra Returns sur mobile !

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Annoncé en 2016 par Konami, puis sorti un peu plus tard en Chine grâce à Tencent, voilà que TiMi Studios, une branche du géant chinois, publie Contra Returns en France et dans les autres pays occidentaux. Le studio est notamment responsable des succès Call of Duty Mobile et Arena of Valor. Voilà un gage de qualité.

Contra Returns est disponible sur App Store français

Le nouveau Contra a connu un grand succès en Chine, avant de commencer à être déployé un peu partout dans le monde. Et comme souvent avec les jeux chinois ou même japonais, l'Europe est servie en dernier. Mieux vaut tard que jamais, d'autant qu'il est courant qu'on soit carrément privé de certains jeux ad vitam aeternam. Pour mémoire, Contra est une série de jeux vidéo d'action développée et éditée par Konami depuis 1987, oscillant entre run and gun et shoot them up.



Voici la vidéo trailer officielle de cette nouveauté attendue par les fans de tous âges :

Les premières parties font état d'un jeu étonnamment très bon qui respecte la tradition des jeux Contra classiques de Konami avec de l'action effrénée, des armes à la pelle et une histoire de longue haleine. Pour ce qui est du modèle économique, le studio a choisi un free-to-play qui apparaît équilibré et qui nous rappelle un certain COD Mobile avec de la personnalisation et des évolutions d'armes optionnelles qui permettent de progresser plus vite mais qui sont loin d'être obligatoires. Un bon point qui permet notamment de profiter du nouveau mode PvP en temps réel et des possibilités offertes en solo ou en équipe. La durée de vie fait un bond en avant pour la première fois dans un Contra.

Rappelez-vous le code secret : Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, B, A pour obtenir des vies supplémentaires ?

Du côté de la réalisation, les sprites laissent place à une jolie plastique HD qui met en avant des personnages modélisés en 3D, des effets spéciaux dignes d'un film hollywoodien ainsi que des effets sonores modernes. Rassurez-vous, le gameplay reste en 2D avec un défilement horizontal, certainement grâce à la participation de Konami qui a surveillé son bébé. Les héros légendaires Bill et Lance ont toujours pour objectif de botter les fesses des extraterrestres et de sauver le monde !



Si vous avez hâte de tester Contra Returns, téléchargez la version iOS ou la version Android sans plus attendre. Le jeu du jour, assurément.

Télécharger le jeu gratuit Contra Returns