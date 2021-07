La série For All Mankind renouvelée pour une saison 4 ?

Il y a 4 heures

Alban Martin

"For All Mankind" a captivé le public pendant deux saisons avec un aperçu de ce qui aurait pu se passer si la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique s’était poursuivie. Maintenant, il semble qu'Apple TV+ ait apparemment obtenu le feu vert pour la saison 4 de For All Mankind, en plus de la troisième saison qui est en plein tournage.

Une saison 4 déjà signée pour For All Mankind ?

L'information provient de la Writers Guild of America. Sur une page mise à jour, ils répertorient un certain nombre de personnes qui devraient continuer à travailler sur la série jusqu'à la quatrième saison. Pour l'instant, tous ceux qui sont prévus pour la saison 4 ont déjà travaillé sur l'une des têtes de proue du service.

Parmi ceux répertoriés dans la série se trouve Ronald Moore, le showrunner et producteur de la série qui travaille en collaboration avec Apple et la NASA. Alors que Moore quitte Sony et vient d'arriver chez Disney, il sera toujours profondément impliqué dans la production de «For All Mankind».



La saison trois a été annoncée bien avant la sortie de la saison deux, il n'est donc pas surprenant de voir le travail sur les saisons futures commencer si tôt, surtout avec une réaction aussi positive du public à la saison précédente. Quant à savoir quand nous pourrons regarder la saison 4 de For All Mankind sur Apple TV+, il va falloir être patient. Avec la saison trois attendue au milieu de 2022, on peut annoncer sans risque de se tromper au moins 2023.



De même, du point de vue du contenu, il est difficile de savoir où la saison quatre mènera la série. Avec chaque saison avançant de près de dix ans, on imagine arriver dans les années 2010. Pour information, la saison 3 devrait être celle de la planète Mars...