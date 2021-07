Apple TV+ : voici la bande-annonce de la saison 2 de See

Avec certaines créations originales Apple, il ne faut pas être pressé pour avoir la nouvelle saison. C'est le cas de See qui sera disponible le 27 août prochain, soit presque 2 ans après la première saison. Pour les plus impatients, Apple vient de dévoiler quelques images inédites de la suite de See !

La bande-annonce de SEE s02 est disponible

Le 27 août, les abonnés Apple TV+ auront la chance d'avoir la suite de See, Apple ajoutera un nouvel épisode tous les vendredis matin jusqu'à la fin de la saison.

Après une longue attente, les fans de la série peuvent enfin découvrir quelques extraits qui mettent majoritairement en avant Jason Momoa et le petit nouveau (qui aura un rôle très important) Dave Bautista !

Voici le synopsis :

Dans la saison 2, Baba Voss (Jason Momoa) se bat pour réunir sa famille. Son frère Edo (Dave Bautista) a capturé Haniwa, la fille de Baba, et a juré de se venger de son frère. Pendant ce temps, la menace de guerre plane entre le Royaume de Paya et la République Trivantienne, entraînant Baba et sa famille directement au centre du conflit.

Dans la seconde saison, vous retrouverez Jason Momoa (Aquaman), Dave Bautista (Army of the Dead), Alfre Woodard (Marvel's Luke Cage)...

La saison 2 de See est produite par Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe et Jonathan Tropper, et les studios Chernin Entertainment et Endeavor Content.

Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première saison de See (non, le jeu mot n'est pas volontaire), il s'agit d'une série dans un univers science-fiction post-apocalyptique. L'histoire raconte un peuple devenu complètement aveugle après qu'un virus ait éliminé une grande partie de la population sur Terre.

Après de longues années, l'espoir renaît quand Baba Voss, le chef de la tribu Alkenny accueille une femme enceinte dont le compagnon est l'un des rares hommes à voir, sans surprise une rumeur court comme quoi que les jumeaux pourraient hériter de l'incroyable capacité de leur père.



Comme il s'agissait d'une nouvelle création originale Apple TV+, la firme de Cupertino n'a pas attendu de voir les premiers résultats d'audience avant de donner son feu vert pour le lancement de l'écriture et du tournage de la saison 2.

Disponible le 1er novembre 2019, See a été renouvelé moins d'une semaine après !

Le tournage des nouveaux épisodes a dû être interrompu le 13 mars 2020 à cause de la propagation du Covid-19 au Canada, lieu où la série est tournée. Le tournage a repris le 14 octobre 2020.