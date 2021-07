Microsoft propose désormais Windows 11 en bêta

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Le nouveau système d'exploitation Windows 11 poursuit sa progression. Après une présentation par Microsoft en juin, le géant de Redmond avait proposé plusieurs builds aux membres du programme Insider. Désormais, Microsoft passe à la phase bêta, plus stable et plus ouverte.

La version Windows 11 Insider Preview 22000.100 est en effet diffusée via le canal Beta de la firme. Voyons ce que cela signifie concrètement.

Windows Insider : à chacun son canal

Comme chez Apple, Microsoft propose de tester en avance son système avec Windows Insider. La différence c'est que le géant du Cloud distribue des versions sur trois canaux différents avec comme différence principale, la stabilité. On trouve le canal Dev qui est une sorte d'alpha avec des firmwares souvent instables et dédiés aux développeurs expérimentés. Ensuite, il y a le canal Beta qui est l'équivalent des bêtas d'Apple avec des bugs et des fonctions pas toujours terminées mais assez stables dans l'ensembles. Puis Microsoft ajoute le canal "Pré-version" qui distribue des builds quasi finalisées. Avant de publier une version finale grand public. Rappelons que Windows 11 arrivera pour le grand public d'ici la fin de l'année. D'ici là, il y aura de nombreuses versions et ajustements.

Comment passer à la bêta

Si vous testez actuellement Windows 11 via le canal Dev, vous pouvez facilement basculer sur le canal Beta puisque Microsoft distribue la même build sur les deux canaux. Logiquement, les mises à jour seront moins fréquentes sur Beta que sur Dev, à vous de choisir.

Les nouveautés de Windows 11 Preview 22000.100