Deux nouveaux jeux à venir sur Apple Arcade

Il y a 16 min (Màj il y a 14 min)

Alexandre Godard

Apple a présenté aujourd’hui deux nouveaux jeux à venir sur Apple Arcade. L'un est un tout nouveau jeu et l'autre est un ancien jeu présent de base sur l'App Store.

Comme toujours avec Apple Arcade, nous ne parlons pas d'immenses jeux comme sur PS5 ou Xbox Series, mais de petits jeux mobiles qui peuvent attirer le regard du grand public.



Pour le coup, Apple Arcade continu de faire son petit bonhomme de chemin et propose souvent des nouveaux jeux afin d'étoffer son catalogue accessible entièrement via un abonnement.

Cette fois-ci ce sont deux jeux, un nouveau et un ancien, qui vont faire leur apparition dans le service d'Apple avec un petit rafraîchissement visuel pour le second afin d'être au goût du jour.



Le premier se nomme MasterChef: Let's Cook de l'éditeur Tilting Point. Comme souvent avec un petit côté cartoon, ce jeu vous fera participer à un concours de cuisine rapide. Concrètement, vous allez affronter des joueurs du monde entier et vous devrez être celui ou celle qui prépare et sert les plats le plus rapidement possible. Un gameplay assez connu mais qui devrait intéresser tous les fans de cuisine. Comme le veut la tradition moderne du gaming, le jeu possèdera des ajouts réguliers et un système de saisons.

Le deuxième jeu quant à lui s'intitule Layton's Mystery Journey. Pour le coup, même si le côté cartoon est encore une fois présent, il y aura cette fois-ci une véritable histoire (un mode aventure). L'histoire se déroule à Londres et le but sera d'aider une fille à retrouver son père professeur disparu. Tout est basé sur un voyage à vélo qui vous fera découvrir les monuments de la capitale anglaise.

Pour le moment, il n'y a toujours pas de date de sortie officielle mais nul doute que cela devrait être très prochainement.