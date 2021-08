Apple annonce avoir renouvelé la série Physical pour une 2e saison !

Physical n'a probablement pas été lancé au meilleur moment puisque la série a été dans l'ombre de la saison 2 de Ted Lasso, mais d'après les nombreux retours, cela n'a pas empêché la création originale avec Rose Byrne de rencontrer son petit succès. Le programme qui vous fait retourner dans les années 80 a officiellement été renouvelé pour le plus grand bonheur des fans de la série !

La saison 2 de Physical, c'est officiel

Apple vient d'annoncer il y a quelques heures que la série Physical aura bien une saison 2, le programme a conquis une multitude d'abonnés Apple TV+, comme Ted Lasso.



Physical raconte l'histoire de Sheila Rubin, une femme au foyer qui est fatiguée de son quotidien : s'occuper de sa fille, aller faire les courses, préparer le repas... Sheila va chercher une nouvelle passion qui va la faire sortir de sa routine.

Après quelques recherches elle va découvrir l'aérobic, elle s'inscrira à des cours et va progressivement tomber complètement accro à cette gymnastique dansante !

Michelle Lee, la directrice de la programmation d'Apple TV+ a déclaré :

Nous ne pourrions être plus fiers de présenter le point de vue singulier d'Annie Weisman sur cette histoire sombre, déchirante et audacieuse. Et puis nous avons pu regarder Rose Byrne habiter ce personnage incroyable et multicouche, nous donnant une performance inoubliable du tour de force. Nous avons été ravis de voir le public du monde entier tomber amoureux et se sentir vu par cette émission et nous avons hâte que tout le monde connaisse le prochain chapitre du voyage de Sheila vers l'autonomisation personnelle.

La série est produite par Tomorrow Studios et Apple Studios. On retrouve dans le casting Rose Byrne (Insidious), Rory Scovel (I Fell Pretty), Paul Sparks (House of Cards)...

Apple n'a pour l'instant pas communiqué de date et d'informations sur la saison 2, on peut s'attendre à une disponibilité sur Apple TV+ dès la fin de l'année 2022.



Si vous n'avez pas encore vu Physical, les 9 épisodes de la première saison sont disponibles sur Apple TV+, le dernier épisode sera mis en ligne vendredi matin.

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.

