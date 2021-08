Apple TV+ : la comédie musicale primée de Broadway "Com From Away" arrive le 10 septembre

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

L'avantage d'Apple TV+, c'est la diversité des programmes, vous pouvez trouver dans le catalogue des séries sur le sport, des films d'action ou encore des documentaires sur l'importance de la protection de l'environnement. L'une des dernières volontés d'Apple pour enrichir le contenu sur Apple TV+, c'est l'ajout de spectacles !

Come From Away arrive sur Apple TV+

Il y a quelques mois, Disney+ a proposé à ses abonnés une version filmée du spectacle "Hamilton" à Broadway. Cet ajout a fait exploser la fréquentation du service de streaming tout le premier week-end de disponibilité et a fortement augmenté les téléchargements de l'app sur iOS !

On vient d'apprendre aujourd'hui qu'Apple cherche à surfer sur la tendance des "spectacles populaires de Broadway", l'équipe Apple TV+ semble avoir compris que ce type de programme génère beaucoup de souscriptions et motive le bouche-à-oreille pendant la pause déjeuner.

Dès le 10 septembre 2021 au petit matin, les abonnés Apple TV+ du monde entier vont avoir accès à la version filmée de la comédie musicale primée "Come From Away".

Le spectacle a cartonné à Broadway avec plusieurs dizaines de milliers de places écoulés avant l'apparition de la pandémie, c'est essentiellement ce point qui a motivé Apple à acquérir les droits de diffusion !

De plus l'histoire de "Come From Away" est passionnante. Apple explique brièvement le scénario de la comédie musicale :

Alors que les habitants de Terre-Neuve accueillent gracieusement le "venu de loin" dans leur communauté à la suite, les passagers et les habitants traitent ce qui s'est passé tout en trouvant l'amour, le rire et un nouvel espoir dans les liens improbables et durables qu'ils tissent.

Pour entrer plus dans le détail, "Come From Away" raconte l'aventure de 7 000 personnes bloquées dans une petite ville de Terre-Neuve après l'interruption des vols aériens suite à l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis.



Via