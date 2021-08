Sorties jeux : My Friend Pedro, LOUIS THE GAME, My Time at Portia

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement My Friend Pedro, LOUIS THE GAME et My Time at Portia.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tzukis Plan B: Planet Odyssey (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v0.5.3, 515 Mo, iOS 11.0, Cokoon Games Lab) Sauvez le monde avec l'aide du scientifique Tzuki dans ce jeu de plateforme et d'aventure !



Une expérience dangereuse a échoué et elle pollue rapidement Narona. Heureusement, notre scientifique Tzuki, avec l'aide de bons amis, a un plan B pour sauver le monde... Aidez-la à contrôler son pouvoir pour mener à bien sa mission environnementale dans cette histoire : Sauvez la nature du désastre causé par l'expérience ratée et nettoyez la forêt et la terre de Narona dans cette simulation d'aventure gratuite pleine d'histoires et de défis !



Tzukis's Plan B : Save the World est un jeu de simulation indépendant unique avec des mécanismes de tapotement et de clic. Poursuivez l'histoire dans cette aventure pour résoudre la pollution de Narona et protéger la nature alors que vous vous aventurez dans un nouveau monde ! Télécharger le jeu gratuit Tzukis Plan B: Planet Odyssey





Tractor rush: Kids car driving (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 85 Mo, iOS 13.0, Marian Smolka) Un jeu de tir et d'action addictif auquel vous pouvez jouer hors ligne !!



ILS ONT VOLÉ LES VACHES DE VOTRE FERME ET MAINTENANT IL EST TEMPS DE PRENDRE VOTRE VENGEANCE !



Détruisez tous les clans et reprenez vos vaches ! En voyageant vers diverses îles volantes, vous devrez éliminer plusieurs boss, sauver des animaux, esquiver les obstacles et détruire les voitures ennemies ! N'oubliez pas de terminer les tours de bonus pour obtenir de l'argent supplémentaire ! Télécharger le jeu gratuit Tractor rush: Kids car driving





Pixel Art Maker (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 106 Mo, iOS 10.0, Evgeny Borodin) Pixel Art Maker est un jeu de couleur par numéro avec un mode pour dessiner vos propres images dans le style pixel art.



Créez des chefs-d'œuvre de pixel art et vendez-les à d'autres joueurs contre des pièces !



Créez votre propre pixel art à partir de zéro ou prenez une photo, puis fixez un prix et téléchargez-le sur notre serveur. Vous gagnerez des pièces à chaque fois que d'autres joueurs achèteront votre art ! Télécharger le jeu gratuit Pixel Art Maker





My Friend Pedro (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 198 Mo, iOS 10.0, Devolver) Ils ont kidnappé sa femme et ses enfants et l'ont laissé pour mort. Mais il en faudra bien plus pour briser la famille de cette banane. Aidez votre ami Pedro à assouvir une vengeance glaciale, le tout saupoudré de balles !



My Friend Pedro est de retour dans une toute nouvelle aventure sur mobile où sang, balles et bananes sont au rendez-vous ! À pied, en moto et même en skateboard, foncez et tirez à travers 37 niveaux riches en action. Élaborez l'approche la plus efficace pour obtenir les meilleurs scores et, si vous vous en sentez capable, mettez votre talent à l'épreuve dans le mode Coup de sang.



Cette banane a une revanche à prendre. Et vous ?

Télécharger le jeu gratuit My Friend Pedro





Mini Blaster (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 86 Mo, iOS 10.0, Masamichi Nakada) Mini Blaster est un jeu de tir d'arcade avec des graphiques minimalistes.

Montez de niveau et obtenez des améliorations, renforcez votre vaisseau et battez les ennemis qui s'approchent.



Un jeu qui peut se jouer à une seule main, car vous n'avez qu'à diriger votre vaisseau : ce dernier attaque tout seul. Télécharger le jeu gratuit Mini Blaster





LOUIS THE GAME (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0, 2,4 Go, iOS 12.0) Rejoignez Vivienne dans ses aventures alors qu'elle se rend dans six lieux vibrants à travers le monde à la recherche de 200 bougies à collectionner pour célébrer le 200e anniversaire de notre fondateur Louis Vuitton. Chaque bougie dévoile des histoires fascinantes sur les voyages de Louis, de sa famille et de la Maison.



Explorez des mondes inspirés par l'esprit du voyage et maîtrisez toutes les capacités uniques de Vivienne pour déverrouiller des moments emblématiques de l'histoire de Louis Vuitton.



Un jeu d'aventure sur les traces de la célèbre entreprise de mode. Télécharger le jeu gratuit LOUIS THE GAME





Dawdlebirds Flappy Frog (Jeu, , iPhone / iPad, v0.269, 85 Mo, iOS 12.0) Vous vous souvenez de Flappy Bird ? Voilà qu'une grenouille prend la relève...



Évitez les obstacles et voyez jusqu'où elle peut voler !



- 6 étapes différentes avec 4 variations chacune

- Des modes de jeu supplémentaires "aléatoire" et "difficile" à débloquer.

- Plus de 60 personnages à collectionner

- Participez aux classements et prenez des photos de votre meilleur score pour le montrer à vos amis ! Télécharger le jeu gratuit Dawdlebirds Flappy Frog





Nouveaux jeux payants iOS :

Neighbours back From Hell (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 2,9 Go, iOS 13.0, HandyGames) Saviez-vous que """"Schadenfreude"""" est un mot allemand défini comme le concept de trouver la joie dans le malheur de quelqu'un d'autre ? C'est également l'idée maîtresse sur laquelle Neighbours back From Hell est construit. Toute une émission de télévision basée sur des farces de plus en plus scandaleuses visant votre voisin grincheux pour divertir le public et maintenir les chiffres d'audimat élevés. C'est bon d'être méchant dans cette extravagance burlesque inspirée de la télé-poubelle du début des années 2000 !



En tant que Woody, le protagoniste vedette vengeur de Neighbours back From Hell, vous ferez des canulars tout au long des saisons 1 et 2 de l'émission télévisée fictive. Neighbours back From Hell comprend les jeux originaux avec une refonte des graphismes, et prend en charge Game Center.



Télécharger Neighbours back From Hell à 5,49 €





My Time at Portia (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v7.0, 1,5 Go, iOS 9.0, Nuverse (Hong Kong) Limited) Le célèbre jeu de simulation de vie RPG 3D débarque sur mobile ! Reprenez l'atelier de votre père, fabriquez et construisez pour devenir le meilleur constructeur de la ville ! Explorez un monde post-apocalyptique et découvrez des reliques qui vous permettront de rendre à l'humanité sa gloire passée. Au fil des aventures, vous deviendrez un constructeur aguerri et vous pourrez nouer des liens avec les habitants de Portia, vous faire des amis et qui sait, trouver l'amour !



Amusez-vous à construire et développez votre atelier dans ce monde ouvert 3D : rassemblez des ressources et transformez-les en morceaux d'objets utiles. Automatisez votre atelier et faites fructifier votre ferme ! Télécharger My Time at Portia à 6,99 €





Meridian 157: Chapitre 3 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.7, 752 Mo, iOS 8.0, NovaSoft Interactive Ltd) Vous vous êtes aventuré jusqu'ici, maintenant il n'y a plus de retour en arrière. Découvrez la sombre histoire de l'île en parcourant des cavernes en ruine et des laboratoires mystérieux, mais soyez averti, certains peuvent ne pas être trop accueillants de votre présence…



La conclusion épique de la série Meridian 157 est arrivée ! Suivez le Dr Zander au cœur de l'installation pour découvrir le but sinistre du projet FLARE et éviter le désastre imminent provoqué par sa conception.



Avec les énigmes les plus uniques de la série, Meridian 157: Chapter 3 vous emmène à la source de l'anomalie à travers un voyage passionnant d'énigmes époustouflantes, d'exploration périlleuse et de secrets troublants des anciens habitants de l'île. Télécharger Meridian 157: Chapitre 3 à 3,49 €