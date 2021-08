Les fonds d'écrans macOS Bliss pour Mac, iPhone et iPad

Alban Martin

Encore une fois, rien que pour vous, voici 5 fonds d'écran macOS Bliss pour tous les iPhone, iPad et Mac. Vous trouverez d'abord les wallpapers pour smartphones puis ceux pour tablettes et ordinateurs.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Si Bliss ne vous dit rien, c'est probablement la photographie la plus reconnue au monde, vue par des milliards de personnes sur des centaines de millions d'appareils. Prise par Charles O'Rear en 1996 à Sonoma, en Californie, la photo a été rachetée par Microsoft en 2000, qui l'utilisait comme fond d'écran par défaut de Windows XP lorsque le système d'exploitation a été lancé en 2001.

Le papier peint présente une colline légèrement ondulée au soleil sur un fond de nuages doux et petits nuages gonflés contre un ciel bleu vif. La maîtrise du marché par Microsoft au début des années 2000 et le succès de Windows XP ont contribué à propulser Bliss pour devenir la photographie la plus vue au monde.

Du coup, BasicAppleGuy a voulu décliner ce célèbre wallpaper à la sauce macOS, avec le style minimaliste des fonds d'écran macOS Big Sur et macOS Monterey. Il a réalisé plusieurs variations du papier peint avec Sketch et le plugin Mesh Gradient.



Parfois, l'œuvre était une chorégraphie minutieuse, manipulant lentement le maillage pour trouver un mélange précis, tandis que, à d'autres moments, c'était moi qui me balançais sauvagement autour des points d'ancrage dans une tentative désespérée de trouver quelque chose... n'importe quoi... qui avait l'air bon. Artisanat et chaos entrelacés.



Le résultat final est une interprétation de Bliss pour Mac dont je suis très fier. Les lignes vives et fluides se dissolvent en dégradés subtils qui unissent l'héritage et la palette de couleurs du papier peint Bliss original aux dégradés et à l'esthétique minimaliste utilisés pour présenter macOS Big Sur & Monterey.

Les fonds d'écran macOS Bliss sont conçus pour tous les iDevices - iPhone, iPad et Mac, bien que les fonds d'écran dynamiques ne soient actuellement pris en charge que sur le Mac à l'heure actuelle, les fameux formats HEIC. Pour obtenir ces derniers, utilisez le lien vers BasicAppleGuy plus haut, pour les fonds statiques, c'est en dessous :

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ?