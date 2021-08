PUBG New State lance enfin un test alpha sur iOS !

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

PUBG: New State de Krafton se rapproche un peu plus d'une sortie. Après la révélation initiale en début d'année, le nouveau Battle Royale avait dévoilé une partie de son gameplay lors de la première phase alpha pour quelques joueurs en Asie. Cette fois, place à la seconde alpha sur mobile, toujours sur invitation.



Les inscriptions à cette alpha fermée seront disponibles le 9 août avec la prise en charge d'iOS (enfin), de pays supplémentaires, et plus encore. Ce test se concentrera sur la mesure de la stabilité du serveur, de nouveaux systèmes de jeu et les performances. Il comprendra la carte "Troi".

Regardez la deuxième vidéo de la version alpha de PUBG New State ci-dessous :

PUBG New State : quoi de neuf ?

La liste complète des pays et régions pris en charge pour cette alpha fermée est sur le blog officiel du jeu. Vous devez avoir un iPhone 6s et versions ultérieures avec iOS 13 minimum, et un appareil avec Android 6.0 et versions ultérieures avec 2 Go de RAM ou plus.

Vous pourrez vous inscrire ici du 9 au 23 août. Le pré-téléchargement commencera à partir du 26 août tandis que les serveurs de jeu seront disponibles du 27 au 29 août. Si vous n'êtes pas dans un pays pris en charge pour la deuxième alpha fermée, vous pouvez toujours vous préinscrire pour la version Android de PUBG : New State sur Google Play. Espérons que le groupe Tencent sortira PUBG: New State peu de temps après la mise en ligne de la version alpha fermée.



Pour mémoire, on parle d'une version spécifique aux mobiles avec des graphismes de haute volée rendus possibles grâce à une technologie de pointe nommée Global Illumination. On retrouvera également une nouvelle fonction de personnalisation des armes en jeu ainsi que de nouveaux champs de bataille, dont la map TROI.

Le lancement est toujours prévu dès cette année sur nos mobiles !