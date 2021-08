Safari sur iOS 15 intègre le codec WebM, Steve Jobs s'y était opposé

Il y a 8 heures (Màj il y a 7 heures)

Julien Russo

3



On ne compte même plus les nouveautés d'iOS 15 tellement qu'il y en a. Si Apple a mentionné plusieurs changements liés à ses applications et aux fonctionnalités dans iOS, la firme de Cupertino est resté silencieuse quant à l'ajout du fameux codec WebM de Google dans Safari sur iOS 15.

Le codec WebM arrive sur Safari

Depuis le décès du co-fondateur d'Apple, beaucoup de choses ont changé, Tim Cook a effectué plusieurs modifications qui ne seraient jamais arrivé sous l'ère Steve Jobs.

On pense par exemple aux développements d'applications Apple sur Android ou encore à l'arrivée des écrans tactile de grande taille sur l'iPhone.

La direction d'Apple vient de prendre une autre décision qui avait été bloquée dans le passé, il s'agit de l'intégration du codec WebM dans le navigateur de l'iPhone et de l'iPad : Safari.



Dans iOS 15, vous allez retrouver pour la première fois (depuis 2010) le WebM, il s'agit d'un format de fichier multimédia ouvert appartenant à Google, ce codec a été conçu pour fonctionner à la perfection avec les sites en HTML 5.

Google avait proposé lors de son lancement qu'Apple l'utilise sur iOS, mais Jobs avait refusé en indiquant que les codecs de Google étaient "un gâchis".

Aujourd'hui, la vision de l'entreprise n'est plus la même, après avoir intégré le WebP (l'extension d'image) et le WebM (pour l'audio) dans Safari 14 sur macOS, le codec va officiellement se lancer sur la version iOS du navigateur internet d'Apple.

Cette nouveauté s'accompagnera d'un total contrôle de l'utilisateur, si celui-ci constate un problème de compatibilité et de performance lors de sa navigation sur Safari, il pourra désactiver le codec de Google directement depuis les réglages de son iPhone/iPad.

À noter que dès que vous lancerez iOS 15 pour la première fois, les réglages que vous voyez ci-dessus seront automatiquement activé.



Plusieurs grandes entreprises utilisent le WebM, c'est le cas par exemple de la PlayStation 5 de Sony qui propose l'enregistrement de l'écran en 4K au format WebM (en supplément du format MP4).

Le format est aussi pris en charge par plusieurs fabricants de matériel, on retrouve dans la liste : ARM, AMD, MIPS Technologies ou encore Nvidia.

Mozilla Foundation et Opera Software utilisent aussi le WebM sur leur navigateur internet depuis déjà quelques années !