Sorties jeux : Unimime, Tales of the Mirror, Axis & Allies 1942 Online

Il y a 20 min (Màj il y a 19 min)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Unimime, Tales of the Mirror, Axis & Allies 1942 Online.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Unimime (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 132 Mo, iOS 11.0, Roflcopter Ink GmbH) Unimime est un jeu d'équilibre amusant, difficile à maîtriser, basé sur la physique.



Commencez votre voyage en tant que mime moyen, en vous tenant à peine debout. Maîtrisez l'art du monocycle et devenez un ninja - ou un zombie - défiant la mort en naviguant sur des surfaces planes, des inclinaisons mineures et des boîtes de la taille d'un roman de poche !



Ai-je entendu des bascules, des rampes et des catapultes ? Vous y arriverez en un rien de temps. Ou peut-être un peu plus tard. Ou même un peu plus tard. Oh mon Dieu, ne nous détestez pas.



Profitez de 50 niveaux conçus à la main, de divers personnages à débloquer et d'un jeu facile à prendre en main (selon la taille du téléphone et de la main), mais difficile à maîtriser et tout aussi difficile à ranger.

Télécharger le jeu gratuit Unimime





Super Boxing Championship! (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 58 Mo, iOS 9.0, Carson Brownlee) Assommez vos ennemis en utilisant un système d'interaction physique complet avec poids et collisions simulés.



Affrontez un nombre infini d'adversaires aléatoires de tous niveaux et de toutes origines. Gagnez de l'argent pour débloquer des objets tels que des tenues, des coiffures et des émoticônes ! Participez à un match d'exhibition ou à un tournoi à huit. Constituez-vous un palmarès digne du hall of fame en détruisant n'importe quel adversaire aléatoire sur votre chemin pendant vos matchs d'exhibition, ou gagnez autant de trophées que possible en conquérant les tournois amateurs, professionnels et All-Star !



Envoyez votre adversaire au tapis avec un coup de poing puissant, ou réduisez sa santé avec un coup rapide. Vous devez bloquer un coup de poing ? Utilisez vos bras pour protéger votre beau visage.



Télécharger le jeu gratuit Super Boxing Championship!





Sensei Swipe (Jeu, Action, iPhone / iPad, v44.1, 504 Mo, iOS 13.0, Frame Not Perfect) Balayez l'écran pour éviter les dragons, les tigres et une geisha particulièrement fantomatique.



Accumulez des points de combo tout en gagnant des sushis pour débloquer des personnages et des niveaux uniques.



Appréciez des environnements sympas avec des cycles jour/nuit et des conditions météorologiques changeantes.



Frappez sans crainte pour survivre aux boss qui ornent chaque niveau... Télécharger le jeu gratuit Sensei Swipe





Puzzle Brawl (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.6, 336 Mo, iOS 10.0, Skyborne Games Inc) Défiez les joueurs du monde entier dans des duels de type match-3. Dans ce Puzzle-RPG épique, menez votre équipe de héros afin de devenir le Brawl Master. Rejoignez le combat maintenant !



Résolvez à tour de rôle des puzzles match-3 sur le même plateau que votre adversaire. Formez de puissants combos pour frapper les héros adverses, ou défendez-vous en bloquant leurs plus puissantes attaques. Combinez des objets identiques de façon stratégique et amusante pour vaincre votre adversaire en combat PvP.



Organisez l’équipe de défense ultime. Attaquez d’autres joueurs du monde entier en mode versus. Volez leurs trophées en venant à bout des héros adverses dans des duels de puzzle tour par tour ! Télécharger le jeu gratuit Puzzle Brawl





Merge Go (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.6, 401 Mo, iOS 10.0, LT Fun Inc.) Cher explorateur,



Voici une aventure amusante de fusions, d'éliminations et de miracles de gestion ! Merge Go va créer une expérience de jeu de développement exclusive pour tous les collectionneurs, avec le frisson de l'amusement, dans un monde magique ! Faites glisser des monstres mignons, trois en un, cinq en deux, avancez rapidement ! De plus, toutes les créatures de l'île entière attendent que vous les aidiez à synthétiser et à évoluer ! De nombreux moyens de franchir les niveaux, des aventures et des alliances. Vous devez toujours utiliser votre stratégie et votre courage. Télécharger le jeu gratuit Merge Go





The Matching Dead (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.2, 349 Mo, iOS 10.0, 37GAMES) À tous ceux qui ont survécu à l'apocalypse zombie :

Si vous lisez ce message, alors félicitations ! Vous n’avez pas encore été transformé en zombie. Il y a 3 mois de ça, un virus zombie a infecté près de 90% de la population de cette ville. Seuls quelques chanceux comme vous ont réussi à survivre. Il vous faut maintenant construire un abri, recruter d’autres survivants et récupérer des armes pour combattre les zombies.

Voici quelques conseils pour vous :



Trouvez de l’aide ! Vous aurez besoin de recruter autant de survivants que possible. Cela peut être des soldats vétérans, d’anciens policiers, des infirmières, des docteurs…tous les renforts sont bons à prendre. Entrainez-les et défendez votre abri contre les vagues de zombies.



Un jeu de match-3 qui se base sur un univers post-apocalyptique ! Télécharger le jeu gratuit The Matching Dead





Islands and Ships (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3.619, 77 Mo, iOS 11.0, Brave Squire GmbH) Dans Islands and Ships, deux règles simples constituent un jeu de réflexion logique stimulant dans lequel le Démineur rencontre le Sudoku.



Peux-tu trouver tous les navires ? Utilise la logique et la combinaison pour trouver où il y a des navires et où il n'y en a pas.

Le tutoriel, facile à comprendre, t'apprend le jeu en quelques minutes. Plus de 1700 niveaux avec plus de 100 nouveaux niveaux qui arrivent chaque jour. Tu ne seras jamais à court de défis.

Avec des conseils gratuits illimités et des systèmes d'assistance optionnels, tu t'améliores à chaque fois que tu joues. Télécharger le jeu gratuit Islands and Ships





Infinite: Horror Escape Games (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 100 Mo, iOS 9.0, Vembarasi Mariyappan) Jouez à des énigmes et des casse-tête dans l'un des meilleurs nouveaux jeux d'horreur et d'évasion gratuits! Dans l'un des meilleurs jeux d'horreur faciles, votre objectif est de trouver les objets cachés nécessaires pour devenir un héros! Ce qui se passe ensuite dans ce jeu effrayant sera une évasion sans fin pour vous, tout est mystérieux, l'aventure commence... Télécharger le jeu gratuit Infinite: Horror Escape Games





Heroes Of the Eclipse (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.01, 658 Mo, iOS 11.0, Fierro Studios LLC) Les îles Eclipse sont un groupe spécial d'îles pleines de magie et de merveilles cachées dans le vaste océan. Seul un groupe spécial d'individus connaît leur emplacement et les visite pour se soigner et renforcer leurs pouvoirs en utilisant les pierres mystiques des îles. Ils sont connus sous le nom de "Héros de l'éclipse". Les îles ont été découvertes et conquises par le maître maléfique Skrimir et ses seigneurs maléfiques. Il est maintenant temps pour les héros de revenir et de se battre pour les îles, de vaincre Skrimir et ses seigneurs maléfiques, et de ramener la paix et la justice dans ce lieu mystique.



Le jeu comprend plusieurs héros, des chevaliers, des formations de combat, des seigneurs maléfiques, des guerriers en os et de magnifiques environnements pour se battre. Télécharger le jeu gratuit Heroes Of the Eclipse





Derby Stallion: Masters (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.5.1, 911 Mo, iOS 8.1, Boltrend Games) Derby Stallion: Masters est le dernier jeu de la série Derby Stallion. Il s'agit d'un jeu de simulation de courses de chevaux visant à élever les chevaux les plus forts. Les joueurs seront des propriétaires de chevaux qui les élèvent, les entraînent et les organisent pour participer à des compétitions et remporter des titres et des prix importants.



Les joueurs découvriront les compétitions de courses de chevaux et rencontreront des chevaux connus des précédents jeux Derby Stallion. En outre, le jeu continue à offrir l'expérience de jeu immersive des séries précédentes. Le nouveau jeu a été conçu pour les smartphones avec une nouvelle interface utilisateur, ce qui le rend plus facile à jouer. Les joueurs peuvent désormais profiter du jeu avec des temps de chargement beaucoup plus rapides ! Télécharger le jeu gratuit Derby Stallion: Masters





Cards of Terra (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v2.0.0, 292 Mo, iOS 10.0, Denis Buslaev) Cards of Terra est un jeu de cartes solo qui combine les jeux classiques comme le solitaire aux mécaniques approfondies des jeux de cartes à collectionner.



Vous incarnez une princesse extraterrestre perdue dans un royaume fantastique et hostile. Heureusement, notre héroïne possède des pouvoirs psi qui lui permettent de contrôler les ennemis et les forcer à s'affronter. Faites glisser et déposez les cartes ennemies pour vous frayer un chemin vers le salut.



- Conçu pour être joué d'une seule main ;

- Plus de 70 cartes uniques à découvrir ;

- Une prise en main facile et des mécaniques intuitives ;

- Une campagne de 80 niveaux faits main et 9 boss à affronter ; Télécharger le jeu gratuit Cards of Terra





Nouveaux jeux payants iOS :

Tribble Troubles (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 930 Mo, iOS 10.0) Pour la première fois, vous pouvez incarner un Tribble (de "The Trouble With Tribbles") dans cet excitant jeu d'arcade à ascension verticale qui présente une toute nouvelle histoire originale !



Votre Tribble se retrouve à bord d'un vaisseau, se régalant de Quadrotriticale et est téléporté au cœur d'une planète hostile dont le noyau est en fusion ! C'est à vous de guider votre Tribble mignon et sans défense vers la sécurité en sautant, grimpant et écrasant votre chemin vers la liberté. Aventurez-vous dans quatre environnements uniques où vous rencontrerez des ennemis comme les Glommers (de "More Tribbles, More Troubles"), des vers de sable, des singes borgnes, des chats extraterrestres armés de phaser et bien plus encore. Collectez des gemmes en chemin pour acheter des bonus comme des boucliers et des attaques soniques pour aider à défendre votre adorable Tribble débraillé. Télécharger Tribble Troubles à 1,99 €





Tales of the Mirror (Jeu, Casse-tête / Mots, iPhone / iPad, v1.0.43, 1,7 Go, iOS 9.0, Lilith Games) Tales of the Mirror est un jeu de roman visuel dans lequel vous devez résoudre une série de mystères dans la dynastie Ming pour aider une femme à réparer les injustices dont sa famille a été victime.

Vous devez résoudre l'affaire en un nombre de jours déterminé et utiliser un ancien miroir pour révéler les mensonges et les secrets cachés derrière les mots dans votre quête de la vérité. Derrière les rebondissements de cette histoire étrange se cache la condition humaine et des décisions de vie ou de mort.



Remontons le temps jusqu'à la dynastie Ming et revivons cette histoire légendaire qui s'est déroulée dans la brume du delta du Yangtsé. Télécharger Tales of the Mirror à 2,99 €





Kanji Swipe (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.1, 54 Mo, iOS 13.0, Daniel Benito) Kanji Swipe est un simple puzzle coulissant et la meilleure façon d'apprendre à écrire les Kanji, l'un des trois systèmes d'écriture utilisés dans la langue japonaise.



Vous avez du mal à vous rappeler à quoi ressemblent tous les Kanji ou comment ils s'écrivent ? Apprenez-les naturellement en jouant !



L'apprentissage des Kanji ne vous intéresse pas ? Pas de problème ! Le défi amusant que représente la création de tous ces caractères amusants vous tiendra rivé à votre écran. Télécharger Kanji Swipe à 2,99 €





Five A Side Football 2022 (Jeu, Sports / Stratégie, iPhone / iPad, v2.0, 109 Mo, iOS 11.0, Swipe Studios Interactive Limi...) Five a Side Football 2022 est la suite du jeu à succès de la saison dernière et vous offre la possibilité de gérer des versions à cinq de vos équipes préférées ! Que vous vouliez courir après le titre avec l'une des six grandes équipes, mener un club de milieu de tableau à la gloire ou aider une équipe nouvellement promue à éviter la relégation, le choix vous appartient. Quel que soit votre choix, vous devrez être à la hauteur des attentes ou vous faire virer !



Un tout nouveau système de transfert vous permet de construire votre équipe de rêve avec des joueurs aux noms comiques et d'améliorer votre équipe saison après saison, et il n'y a pas besoin de tactiques compliquées et déroutantes non plus. Il suffit de sélectionner cinq joueurs en bonne santé, de leur dire s'ils doivent attaquer ou défendre, et vous êtes prêt à partir - gérez un match en une minute, ou essayez de gagner le titre de champion en une seule séance ! Télécharger Five A Side Football 2022 à 1,99 €





F-Sim-Space Shuttle 2 (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0, 1,3 Go, iOS 14.0, SkyTale Software GmbH) Voici le successeur tant attendu de notre simulateur de vol acclamé par la critique pour iPhone, iPad et iPod touch. Il simule l'approche et l'atterrissage de la navette spatiale avec une précision et des détails incroyables.



Il s'agit d'une version entièrement nouvelle, réécrite à partir de zéro. Notre moteur de rendu personnalisé offre aux appareils mobiles une simulation de vol digne d'un ordinateur de bureau : une combinaison unique de dynamiques de vol réalistes, de graphismes époustouflants et de jeux amusants.



Vous n'avez jamais fait atterrir une navette spatiale ? Nous avons ce qu'il vous faut : Nous avons inclus plusieurs tutoriels avec différents degrés d'assistance du pilote automatique. Notre système d'analyse et de notation des atterrissages vous indique exactement comment améliorer votre prochain atterrissage. Cela vous incitera à revenir et à réessayer. Télécharger F-Sim-Space Shuttle 2 à 4,99 €





Dungeon and Puzzles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 76 Mo, iOS 10.3, Ming-Shiuan Yu) Dungeon and Puzzles est un jeu qui met au défi la perception spatiale en 2D et le raisonnement logique des joueurs. Le joueur peut utiliser une épée pour attaquer les monstres, ou un arc et une flèche pour détruire les ennemis à distance. Il peut repousser les obstacles avec un bouclier et tirer les monstres avec une paire de gants spéciaux.



Le donjon compte 150 pièces fabriquées à la main. Les joueurs devront se familiariser avec le jeu pour résoudre les énigmes et vider les salles.



Pour résoudre les énigmes avec moins de mouvements et atteindre des objectifs avancés, les joueurs devront essayer différentes tactiques et combinaisons de mouvements pour trouver une solution optimisée pour la pièce. Parfois, le joueur devra mettre de côté l'ancienne solution... Télécharger Dungeon and Puzzles à 2,99 €