Les employés d'Apple s'inquiètent du système d'analyse des photos

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Selon les dernières informations du début de semaine, Apple souhaiterait dans les semaines à venir mettre en place un tout nouveau système qui sait identifier les photos des utilisateurs et signaler s'il rencontre des contenus à caractères pédopornographiques. Sauf que certains employés d'Apple seraient contre et voici la raison.

Identification CSAM : ça ne passe pas en interne

Décidément, l'année 2021 est assez chaude au niveau des relations patron/employé chez Apple. Après les interrogatives autour du télétravail ou encore l'interdiction aux sondages, c'est maintenant autour du nouveau système d'analyse photo qui sera mis en place dans quelques semaines chez Apple de faire débat.



Pour rappel, ce nouvel outil serait capable d'analyser les photos des utilisateurs (nos photos) et ainsi détecter celles jugées pédopornographiques. Une action qui part bien évidemment d'un bon sentiment mais qui ne semble pas du tout faire l'unanimité même chez ses propres employés.



Si tout le monde est bien évidemment contre ce genre de choses, ce qui fait réellement peur sur la mise en place d'un tel système c'est qu'à l'avenir, il soit repris par des "gouvernements autoritaires" pour identifier et censurer les gens pour des raisons totalement différentes.

Selon Reuters, énormément d'employés d'Apple sont de cet avis et auraient ouvert un canal sur l'application Slack afin d'en discuter et de peut-être tenter une action. Il est tout de même important de souligner également qu'à l'inverse, d'autres employés semblent pour la mise en place de cette mesure.



Bref décidément, même si l'action en elle-même paraît intelligente si elle est utilisée correctement, les dérives d'un tel outil pourrait créer des problèmes également graves et très durs à contrôler. Une affaire de plus à suivre pour cette rentrée 2021.



Important de noter que cette information autour de cet outil provient d'un expert en sécurité et non d'Apple lui-même. Il faudra donc attendre la confirmation définitive de la marque sur sa mise en place ou non.