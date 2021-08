Un remake de GTA 3, Vice City et San Andreas sur mobile, PS5, Xbox et PC ?

La série Grand Theft Auto n'en finit plus de nous surprendre. Alors que sur mobile on trouvait surtout des clones avec notamment Gangstar de Gameloft en 2009, depuis 2010 et Chinatown Wars, Rockstar a repris la main avec des portages assez décents.



Malheureusement, toujours pas de GTA 5, ni de version améliorée de GTA Vice City ou San Andreas, qui commencent à accuser le poids des années. Mais c'était sans compter sur une rumeur incroyable.



Grand Theft Auto : une nouvelle version améliorée des classiques sur mobiles

Selon nos confères de Kotaku, Rockstar développe actuellement un remaster de la première trilogie 3D - qui comprend GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas - et prévoit de les publier sur toutes les consoles actuelles et de dernière génération, y compris la Switch, le PC et les appareils mobiles. Les rumeurs ne sont pas nouvelles mais cette fois Kotaku affirme que cela vient d'une source de confiance. Les mettre à niveau pour qu'ils fonctionnent sur du matériel plus moderne et qu'ils puissent être plus facilement maintenus à l'avenir est tout à fait logique compte tenu de l'importance historique de cette trilogie GTA particulière.

Kotaku dit que le studio écossais de Rockstar, Rockstar Dundee, gère ce projet et que les jeux sont remasterisés grâce au moteur graphique Unreal Engine. Cela aurait du sens s'ils cherchaient à proposer ces jeux sur un certain nombre de plates-formes mais à gérer une seule base de code. Ne vous attendez pas à une refonte complète de ces jeux, car la source de Kotaku indique également que les remasters utilisent un mélange de « nouveaux et anciens graphismes » et essaient de rester aussi fidèles que possible aux jeux de l'ère PS2 tout en offrant des des fonctionnalités améliorée comme une interface utilisateur remaniée. Ils comparent les remasters à certains des mods de fans les plus robustes actuellement disponibles pour les jeux sur PC. Quand on voit la qualité de San Andreas sur certaines vidéos, on ne peut qu'être impressionné !



La trilogie remasterisée de GTA serait prête pour un lancement fin octobre ou début novembre sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X/S, Nintendo Switch, PC, Google Stadia, iPhone, iPad et Android. Imaginez la folie si ces trois jeux ressortaient avec une nouvelle plastique, des modes de jeux en ligne et une synchronisation entre les appareils ? Qui signe tout de suite ?

