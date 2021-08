Kuo annonce les nouveaux Mac avec miniLED puis microLED

Dans une nouvelle note d'investisseur partagée à plusieurs rédactions, l'analyste fiable Ming-Chi Kuo détaille la stratégie d'investissement de la société Cupertino concernant la technologie miniLED dans ses produits.

Le MiniLED arrive sur les MacBook

Kuo a divisé en cinq parties la stratégie d'Apple autour du miniLED de 2019 à 2026.

Selon l'analyste, Apple se concentre maintenant sur la diversification des risques d'approvisionnement et la réduction du coût de la technologie miniLED, car l'entreprise "est activement à la recherche de deuxièmes fournisseurs de composants clés du MiniLED".

Kuo dit que les MacBook, et non les iPads, vont booster l’adoption du miniLED car il s'attend à ce que les expéditions de MacBook augmentent d’au moins 20 % en glissement entre 2021 et 2022.

Pour l'instant, le seul produit Apple qui repose sur la technologie miniLED est l'iPad Pro 12,9 pouces, si on exclut le très onéreux écran Display XDR. Kuo a déjà déclaré que l'iPad Pro 2022 présentera les deux modèles avec un écran miniLED, ce qui serait nouveau pour le 11 pouces.

En ce qui concerne les nouveaux MacBook Pro 2021 qui seront dévoilés dans les prochains mois, Apple devrait en profiter pour introduire l'écran miniLED dans sa gamme d'ordinateurs portables.

Kuo réitère que les nouveaux MacBook devraient comporter un panneau miniLED, un autre boîtier Apple Silicon, probablement le M1X pour le MacBook Pro et le M2 pour MacBook Air en 2022, ainsi que de toutes nouvelles conceptions de design.

Des rumeurs suggèrent qu'Apple abandonnera la Touch Bar dans la prochaine version du MacBook Pro, et ajoutera un nouveau connecteur MagSafe et ramènera certains ports, comme les emplacements HDMI et carte SD.

Le MacBook Air 2022 serait inspiré de l'iMac 24 pouces avec de nouvelles couleurs et une nouvelle puce Apple. Le modèle actuel avec la puce M1 est considéré comme le meilleur ordinateur ultra portable du marché.

Et pour après ? Le microLED !

À partir de 2023-2024, l'analyste Ming-Chi Kuo prévoit que le coût de production du microLED s'améliorera considérablement.

Nous pensons qu'Apple développe la technologie Micro LED, mais le calendrier de production n'est pas encore confirmé. Nous pensons également que si la MiniLED réussit, elle aidera plus d'entreprises à investir dans la conception et la R&D de MicroLED et aidera à réaliser la production de masse de Micro LED.

Plusieurs rumeurs suggèrent qu'Apple adoptera un écran OLED pour les iPad milieu de gamme, l'objectif de étant d'utiliser un panneau microLED pour l'iPad Pro et les MacBooks Pro d’ici 2 ou 3 ans.

Bien que le nom soit proche, la technologie microLED présente une différence majeure par rapport aux panneaux miniLED car elle n'utilise pas de rétroéclairage pour éclairer l'écran. En substance, le microLED est beaucoup plus proche d'une dalle OLED car il contrôle ses pixels individuels pour un meilleur contraste. Cette technologie est capable de donner une noirceur totale tout en produisant jusqu'à 5 000 nits de luminosité.