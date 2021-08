Elle appelle à l'aide avec son Apple Watch pendant un cambriolage

Encore un joli coup de pub pour Apple. Une femme de 20 ans a utilisé son Apple Watch pour appeler à l'aide alors qu'elle était sous la menace d'une arme lors d'un cambriolage, un geste audacieux qui a probablement grandement contribué à l'arrestation du voleur.

L'Apple Watch aide une femme agressée chez elle

Une femme de West Milford, dans le New Jersey, a pu envoyer un SMS d'urgence à partir de son Apple Watch après qu'un cambrioleur entré par effraction l'ait menottée et s'attelait à fouiller les lieux rapporte le NorthJersey.



Menaçant la jeune femme, Andrew Canning, 31 ans, était armé de ce qui s'est avéré plus tard être un pistolet airsoft. Canning lui aurait demandé de retirer ses vêtements pour s'assurer qu'elle ne portait pas d'arme. Il lui a ensuite menotté les mains dans le dos et l'a laissée nue sur le sol, a déclaré la victime à la police.



Après environ une heure, la femme s'est plainte d'avoir froid, ce qui aurait incité Canning à l'attacher à son lit. De là, elle a pu alerter sa mère de 45 ans, apparemment à l'étage, via l'Apple Watch. Alors que le message demandait d'appeler appeler la police, il n'est pas clair si ces instructions ont été suivies ou si le message a été généré par la fonction SOS d'urgence d'Apple.

À la réception du message, la mère, ne sachant pas vraiment ce qui se passait, s'est aventurée en bas pour vérifier si sa fille allait bien, où elle a été interceptée par Canning. La victime et sa mère pensaient en toute logique que l'arme était authentique et n'ont pas osé tenter quelque chose. Le voleur a pris la fuite avec seulement 11 $, mais la police l'a vu sortir de la maison et, lors de son arrestation, elle a retrouvé sur lui les clés de voiture d'un voisin.



Canning a été accusé de vol à main armée, de cambriolage, d'enlèvement, de voies de fait graves, de possession de menottes et d'outils de cambrioleur, de séquestration et d'armes.



Apple Watch fait régulièrement l'actualité pour avoir sauvé des vies avec sa suite d'outils de surveillance de la santé cardiaque, mais la fonction Apple d'urgence - disponible sur Apple Watch et iPhone - aide également les utilisateurs comme cette dame qui s'était fait kidnapper en début d'année.



La fonction Appel SOS sur watchOS utilise un iPhone couplé (ou une connectivité cellulaire sur Apple Watch Series 5 ou plus récent) pour appeler et partager automatiquement la position d'un utilisateur avec les services d'urgence. Le système envoie également un message texte et met à jour dynamiquement l'emplacement de l'appareil auprès des contacts d'urgence.