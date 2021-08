Temple Run: Puzzle Adventure annoncé sur Apple Arcade

Apple a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle version de Temple Run arrivera sur Apple Arcade dans un avenir proche, mais les fans du titre original pourraient être déçus car il s'agit d'un croisement entre le runner et Candy Crush, un match-3.

Les joueurs seront chargés d'aider l'archéologue Scarlett Fox, en résolvant des énigmes pour surmonter les obstacles. Ils devront créer de puissants combos en combinant les gemmes de couleurs et pourront utiliser des pièces spéciales pour devenir le champion du temple, avant que le singe démon ne les rattrape. Bien évidemment, de nouveaux niveaux seront ajoutés régulièrement.

Coming Soon to Apple Arcade:

Temple Run: Puzzle Adventure



There's a demon monkey on the loose! Play @TempleRun like never before as you conquer match-3 puzzles in search of Golden Idol treasures. Just don't let the 🐒 catch you! 🙈



⏰ Set a reminder: https://t.co/BolMOllIvZ pic.twitter.com/tD80IyotiJ