Pokémon UNITE sort le 22 septembre sur iOS et Android

Il y a 25 min

Alban Martin

Réagir



Pokémon UNITE est le jeu le plus attendu du moment. Alors que Niantic l'avait annoncé pour septembre prochain, voilà que le MOBA dans l'univers de Pikachu s'affiche en précommande avec une date de sortie positionnée au 22 septembre, même si la fiche du jeu que l'on a pu consulter évoque pour le moment le 30 septembre en France.



Pokémon UNITE se précise sur mobile

Si vous aviez raté les trois articles précédents sur Pokémon Unite, on parle du premier jeu de combats stratégiques Pokémon en 5 contre 5. Un MOBA sorti en juillet pour les utilisateurs de Nintendo Switch où il faut conquérir la base adverse, ce n'est pas nouveau mais c'est le genre de jeu qui cartonne comme Clash Royale, Vainglory ou autre Arena of Valor.



Enfin, sachez que ceux qui précommandent le jeu maintenant auront une chance de recevoir des récompenses spéciales, notamment l'Holo-costume Pikachu au festival ! Il faudra pour cela qu'il y ait au moins 5 millions de joueurs qui réservent le titre gratuit sur App Store et Play Store.



Pokémon UNITE est gratuit et propose des achats optionnels dans le jeu pour les passes de combat. Le jeu multiplateforme entre la Nintendo Switch et les appareils mobiles est prévu, ce qui permettra aux joueurs des deux plateformes de s'affronter.



De plus, les joueurs peuvent utiliser leur compte Pokémon Trainer Club ou leur compte Nintendo à la fois sur Nintendo Switch et sur mobile pour synchroniser facilement leur progression entre les appareils.



Pokémon UNITE se déroule sur l'île d'Aeos, une île mythique qui serait à la frontière inexplorée de l'océan. Sur l'île d'Aeos, les joueurs trouveront le Unite Battle Committee (UBC), qui organise une série de tournois Unite Battle. Dans Unite Battles, les joueurs forment des équipes de cinq et s'affrontent pour voir qui peut marquer le plus de points avant la fin du temps imparti. Les joueurs font également l'expérience d'une nouvelle forme d'énergie mystérieuse connue sous le nom d'énergie Aeos. L'énergie d'Aeos peut être utilisée dans Unite Battles pour faire évoluer les Pokémon.

Enfin, alors que le jeu sur Switch a déjà reçu plusieurs ajouts, deux nouveaux Pokémon feront leur apparition dans le jeu dans les semaines à venir : le Pokémon Fée Sylveon et le Pokémon Glace Mamoswine. Rendez-vous le 22 septembre pour jouer à Pokémon Unite... sur iPhone 13 !

Télécharger le jeu Pokémon UNITE