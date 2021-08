Apple TV+ : L'acteur Tim Robbins rejoint le casting de la série post-apocalyptique "Wool"

Il y a 5 heures

Julien Russo

Ce qui est difficile dans le projet d'un film ou d'une série, c'est de trouver les acteurs qui incarneront à la perfection les personnages de l'histoire. Un acteur peut être talentueux, avoir une carrière spectaculaire, mais il peut ne jamais répondre aux attentes du réalisateur ou du producteur. Créer le casting parfait peut être rapide, comme prendre énormément de temps ! Dans le cas de la future série "Wool" sur Apple TV+, les acteurs ont rapidement été trouvés et nous avons même un nom qui a fuité.

Tim Robbins rejoint la création originale Apple TV+

Selon un récent rapport de Variety, Tim Robbins va participer au futur programme Wool sur Apple TV+, l'acteur est mondialement connu pour avoir joué dans les films Mystic River, Les Évadés ou encore L'Échelle de Jacob.

Robbins jouera le rôle de Bernard, un homme passionné par l'informatique qui est responsable du Silo (le lieu de refuge des survivants), il sera aux côtés de Rebecca Ferguson (The Greatest Showman) qui aura le rôle principal dans cette série dramatique.

Wool est une série basée sur la trilogie de romans dystopiques de Hugh Howey, l'aventure se passe dans un univers post-apocalyptique où une communauté de milliers de personnes vit depuis de nombreuses années dans plusieurs silos souterrains.

L'histoire raconte que la vie à la surface est devenue impossible à cause de l'activité humaine qui a détruit la planète, l'atmosphère est désormais toxique et invivable sur le long terme.



Les silos souterrains construits exprès pour sauver l'espèce humaine s'étendent sur 140 étages sous la terre. Au fil des épisodes, vous verrez comment les gens vivent avec des conflits et des règles qui ne sont pas toujours acceptées par la majorité des habitants.



La série Wool est produite par Rebecca Ferguson, Graham Yost (Band of Brothers : l'enfer du pacifique), et Hugh Howey.

Dans les producteurs exécutifs, on retrouve Rémi Aubuchon (Falling Skies), Nina Jack et Ingrid Escajeda (Sneaky Pete).



Le casting complet de Wool n'est pas encore connu, tout comme la date de disponibilité dans le catalogue d'Apple TV+, la firme de Cupertino joue la carte du silence jusqu'au communiqué de presse qui dévoilera la bande-annonce.