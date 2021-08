Bethesda annonce The Elder Scrolls V Skyrim sur PS5 et Xbox Series

Il semblerait que Bethesda ne se lasse pas de The Elder Scrolls V et continue à le remettre au goût du jour, pour le plus grand bonheur, ou pas, des joueurs. C'est une nouvelle fois le cas, puisque les développeurs viennent d'annoncer l'arrivée prochaine de l'opus sur les dernières consoles de salon.

Cette arrivée aura pour but de célébrer le 10ème anniversaire de la série vidéoludique avec une sortie prévue pour le 11 novembre 2021.

Bethesda prépare le 10ème anniversaire de Skyrim

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures : telle semble être le crédo de Bethesda qui, comme son concurrent Rockstar Games, semble vouloir continuer à faire vivre ses jeux le plus longtemps possible. Bien que l'arrivée de GTA V sur les nouvelles consoles de salon semble avoir provoqué un élan de positivité dans la communauté gaming, celle des créateurs de Skyrim n'a pas le même succès...



En effet, ces derniers annoncent préparer des surprises pour le dixième anniversaire de sa saga phare Skyrim, et pour l'occasion, The Elder Scrolls V aura le droit à une mise à jour apportant une compatibilité avec la PS5 et la Xbox Series.



Il faut dire que le jeu, sorti en 2011 sur PS3, Xbox One et PC, a eu le droit à une compatibilité avec les consoles suivantes. La fois de trop ?