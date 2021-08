Sony lance une nouvelle PS5 plus légère (mais pas slim)

Il y a 20 min

Alban Martin

2



Si le gabarit imposant de la PlayStation 5 a pu en rebuter quelques uns, force est de constater que la demande dépasse toujours largement l'offre proposée par Sony. Et moins d'un an après sa sortie, la PS5 voit une nouvelle version arriver. Plus légère, la console n'est par contre pas plus petite. Ce n'est pas encore le temps du modèle slim tant attendu. Il s'agit plutôt d'une version 1.1.

Pas de PS5 Slim pour le moment

Comme pour les voitures par exemple, Sony propose depuis quelques temps des versions améliorées ou même reliftées de ses consoles. Alors que Nintendo va lancer une Switch OLED en octobre prochain, le concurrent nippon a introduit une nouvelle version de la PS5 en Australie. Numérotée CFI-1102A (l'ancien modèle était CFI-1000), la console passe un cap avec une perte de poids et quelques menus changements.

En effet, comme le rapporte Press-Start, la PlayStation 5 2021 pèse 300 grammes de moins sur la balance, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Autre changement, la vis utilisée pour fixer le socle de la console en mode vertical ne nécessite plus de tournevis, ce qui est également assez pratique.



Les changements extérieurs se limitent à ces deux éléments, et il faudra attendre les premiers tests pour voir si d'autres évolutions ont été apportées par les ingénieurs de la marque. En attendant, gageons que la production de PS5 s'accélère car des dizaines de millions de joueurs rongent toujours leur frein, d'autant plus que les bons titres commencent à arriver.



Vous êtes aussi surpris que nous de cette nouvelle PS5 ? On aurait préféré une PS5 Slim mais nul doute que Sony la réserve pour 2023 voire 2024...



PS : si vous voulez acheter la PS5, pensez à mettre un rappel sur Amazon.