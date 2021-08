Les mêmes performances sur les futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces

L'introduction d'un MacBook Pro 14 pouces et d'un MacBook Pro 16 pouces complètement revus dans les prochains mois est très attendue. Si le design doit évoluer, le coeur le sera tout autant avec la puce M1X. Et selon une fuite, la vitesse sera équivalente sur les deux modèles.

Le même processeur sur les deux MacBook Pro 2021

Les clients Apple connaissent l'habitude de l'entreprise qui inclut à la fois des processeurs plus rapides et un meilleur GPU dans ses plus grands modèles de MacBook Pro, ce qui leur donne un avantage en termes de performances par rapport aux modèles plus compacts. Selon un leaker, ce ne sera pas le cas cet automne.



Selon Dylandkt sur Twitter, le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces "auront la même puce et les mêmes performances". Il précise que les deux modèles utiliseront apparemment la "même puce M1X".

Alors qu'Apple inclut généralement un GPU discret dans ses plus grandes variantes de MacBook Pro, l'absence d'un deuxième GPU dans les autres versions de Mac M1, ainsi que l'absence de prise en charge de l'eGPU jusqu'à présent pour les systèmes Apple Silicon, suggèrent qu'Apple n'inclura pas la puce graphique discrète dans 2021.



En ayant des performances similaires, il est probable que la seule vraie différence entre les modèles sera la taille physique, bien que cela puisse avoir un coût pour les consommateurs. Dylan avertit les acheteurs potentiels qui doivent "s'attendre à une augmentation notable du prix du 14 pouces par rapport au 13 pouces".



L'actualisation à venir du MacBook Pro 2021 devrait faire partie de la refonte de la gamme de produits qui aura lieu cet automne. Malgré les allégations de pénurie, les deux modèles devraient être lancés et disponibles à l'achat avant la fin de l'année.

Quelles nouveautés sur les MacBook Pro 2021 ?

Selon les rumeurs, la puce M1X serait mise à niveau de la M1 avec un processeur à 12 cœurs et un processeur graphique à 16 cœurs, offrant une amélioration significative des performances. La M1 était limitée à 8 coeurs sur chaque partie, ce qui lui permettait déjà de doubler les scores obtenus en calculs. Et pour aller plus loin, Apple devrait également augmenter la capacité maximum de la RAM à 64 Go, contre 16 Go actuellement.



De plus, les fuites récentes évoquent l'intégration d'un rétroéclairage miniLED, permettant des niveaux de contraste plus élevés et une meilleure représentation des couleurs à l'écran. Une mise à niveau de la webcam est également envisagée, passant de la caméra FaceTime 720p bien utilisée à une variante 1080p. Et le tout devrait ressembler aux derniers iPad Pro avec des bords plus carrés et un design plus moderne.



Rappelons qu'Apple doit finir sa transition l'an prochain vers Apple Silicon et qu'elle prévoit déjà un Mac mini M1X ainsi qu'un iMac 32 pouces tout aussi puissant.