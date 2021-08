Elon Musk envisage de vendre l'autopilot de Tesla à la concurrence

Elon Musk est coutumier du fait. Une fois de plus, lors d'une déclaration, il a lâché une information exclusive à savoir que Tesla pourrait à l'avenir donner un accès à sa technologie de conduite autonome aux constructeurs concurrents contre une rémunération. Véritable révolution ou simple communication marketing ?

Tesla prêt à renforcer la concurrence pour gagner plus d'argent ?

Même s'il est vrai qu'Elon Musk est le PDG de Tesla et qu'il souhaite être le leader incontesté dans les années à venir sur le marché de l'automobile électrique, il n'en reste pas moins un homme d'affaire milliardaire et ce n'est pas ses derniers propos qui viendront nous contredire.



Lors du récent Tesla Al Day, Musk est revenu sur toute la stratégie autour de Tesla dans les mois et années à venir. Si certaines déclarations étaient déjà connues, il y en a une en particularité qui a retenue l'attention de tout le monde.

En effet, lors de ce discours, il a clairement sous-entendu qu'il serait prêt à l'avenir à vendre ou plutôt donner accès à son système Autopilot contre une rémunération (en millions d'euros) de la part de ses concurrents.

Eh bien, il est fondamentalement extrêmement coûteux de créer le système, donc d'une manière ou d'une autre, cela doit être payé. Sauf si les gens veulent travailler gratuitement. Mais je dois dire que si d'autres constructeurs automobiles veulent l'obtenir et l'utiliser dans leurs voitures, ce serait cool. Ce n'est pas destiné à être limité aux voitures Tesla.

On peut le dire, la bombe est lâchée ! Mais une fois que l'euphorie est retombée après cette annonce, place à la réalité des choses. Oui, la concurrence pourrait économiser des centaines de millions d'euros en achetant l'accès au système de Tesla plutôt que de créer sa propre technologie mais concrètement, quand sera-t-elle définitivement prête ?



Car si Elon Musk prend souvent la parole pour dire des choses intéressantes, les plus connaisseurs savent que tout va très vite dans un sens comme dans l'autre avec ce monsieur. Preuve en est, le dernier exemple autour du Bitcoin.



De plus, il peut très bien vous dire cela en 2021 et vous expliquer par A + B pourquoi il ne faut pas vendre son système aux concurrents en 2022.



Pour finir, même s'il soutient mordicus que la conduite 100% autonome va révolutionner l'automobile (et il a sûrement raison), force et de constater que même si les progrès sont présents, nous sommes encore très loin d'un système "infaillible" et lancé à grande échelle à travers le monde. Sans parler des normes à respecter que ce soit le nombre de caméras, leurs positions... pour que le système soit efficace sur les voitures des autres.



Énormément de questions autour de ce sujet dont seul l'avenir connaît le fin mot de l'histoire mais en attendant, nous pouvons nous rattacher au fait que Tesla va accorder l'accès à ses Superchargeurs aux véhicules autres que ceux de sa marque, un premier point positif.



Pour terminer, Elon Musk a une fois de plus vanté son système Autopilot qui sera selon lui, "200% à 300% plus fiable que la conduite d'un humain". Réponse dans les mois, euh pardon, dans les années à venir.



